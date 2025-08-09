به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هشتمین کنگره سراسری شعر حنجره سرخ عاشورا با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم الیگودرز، امام‌جمعه شهرستان، فرماندار و جمعی از مسئولان، شاعران و جمع کثیری از علاقه‌مندان به شعر و ادب امروز شنبه در تالار کمال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز برگزار شد.

در این مراسم بر اساس اعلام هیئت داوران از سوی ۲۱۰ شاعر در سراسر کشور ۸۵۰ اثر به این کنگره در شهرستان الیگودرز ارسال شد، پس از بررسی اولیه آثار، ۵۹۰ اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند و ۱۱ شاعر به‌عنوان برگزیده ضمن شعرخوانی، تجلیل شدند.

کبری موسوی قهفرخی از چهارمحال‌وبختیاری به‌عنوان مهمان ویژه در این مراسم به شعرخوانی پرداخت.

آرزو علیدوستی از چهارمحال‌وبختیاری، سید مجید موسوی از اصفهان، محسن کاویانی از قم، زین‌العابدین آذر ارجمند لنگرودی از لنگرود، فاطمه سلیمان‌پور از قم، محمد فصیحی از بروجرد، فرزانه شاهسواری از الیگودرز، سید احمد علوی از قم، معصومه مهری قهفرخی از قم، فهیمه مجیدی از کرمان، سجاد حیدری قیری از اصفهان برگزیدگان این دوره از کنگره معرفی شدند.