پروژه تقویت ولتاژ شبکه برق قاهان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای موفقیتآمیز پروژه تقویت ولتاژ شبکه فشار متوسط بخش قاهان خبر داد که با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با هدف رفع مشکلات افت ولتاژ و نوسانات برق روستاهای این منطقه انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم بیان کرد: این پروژه توسط تیمهای عملیاتی امور برق نواحی شرکت توزیع نیروی برق استان بهصورت تخصصی و با رعایت بالاترین استانداردهای فنی اجرا شد.
وی افزود: طی این طرح گسترده، تعداد ۱۳۷ پایه فشار متوسط نصب و حدود ۱۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جدید احداث شده است و همچنین مسیرهای قدیمی شبکه برق اصلاح و مقرهها تعویض شدند تا کیفیت و پایداری سیستم برقرسانی به شکل قابل توجهی افزایش یابد و بهینهسازی هادیها با استفاده از سیمهای جدید با ظرفیت عبور جریان بالاتر از دیگر اقدامات این پروژه بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تصریح کرد: استفاده از این هادیهای پیشرفته موجب کاهش چشمگیر تلفات فنی در شبکه شده و پایداری و کیفیت برق در ساعات اوج مصرف به ویژه برای مشترکان کشاورزی و خانگی بهبود یافته است. این مسئله بهطور مستقیم در افزایش رضایتمندی مشترکان و توسعه پایدار شبکه تأثیرگذار بوده است.
صادقی با اشاره به نقش کلیدی این پروژه در توسعه زیرساختهای برق استان گفت: پروژه تقویت ولتاژ شبکه فشار متوسط بخش قاهان نه تنها مشکلات افت ولتاژ گذشته را برطرف کرده بلکه ظرفیت شبکه را برای توسعههای آتی و اضافه شدن مشترکان جدید نیز افزایش داده است و این اقدام، گامی مهم در راستای افزایش توانمندی و پایداری شبکه توزیع برق استان به شمار میآید.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی نیروهای عملیاتی، پیمانکاران و کارشناسان فنی خاطرنشان کرد: اجرای بهموقع و با کیفیت این پروژه نمونهای بارز از تعهد شرکت توزیع نیروی برق استان قم به ارائه خدمات بهتر به مردم و توسعه زیرساختهای انرژی است.
نظر شما