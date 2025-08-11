از «موکب دین و دانش» تا «تکیه‎‌ دولت»؛ اربعین حسینی همراه با شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، «موکب دین و دانش»، «چهارگاه؛ روایت حماسه»، «تکیه دولت» و پوشش راه پیمایی پرشور اربعین از برنامههایی است که به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی از شبکه چهار سیما همراه با شعار «انا علی العهد» پخش میشود.
مشروح برنامههای شبکه چهار بدین شرح است:
برنامه مناسبتی شبکه چهار که ویژه اربعین تولید میشود «موکب دین و دانش» نام دارد که به طور مستقیم از استودیو صداوسیما در عمود ۸۳۳ پخش میشود. این برنامه با بهرهگیری از گفتگوهای صمیمانه با چهرههای برجسته علمی، نمایش جلوههایی از ایثار و فداکاری در کنار تخصص و دانش و ارائه آمارهای علمی در قالب گرافیکهای بصری چشمنواز، تلاش میکند تا تصویری جامع و ژرف از پیوند ناگسستنی دین و دانش در این واقعه الهی ارائه دهد. «موکب دین و دانش» از شنبه تا چهارشنبه ۱۸ تا ۲۲ مرداد در ۵ قسمت یک ساعته هر شب ساعت ۲۳ پخش میشود.
همچنین این شبکه به مناسبت اربعین حسینی ۲ مستند «غریبان» و «تکیه دولت» را پخش میکند. «غریبان» جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ پخش خواهد شد. این مستند مراسم راهپیمایی زائران اربعین حسینی از شهرهای مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان به عشق زیارت حضرت امام حسین (ع) را به تصویر میکشد و با راهپیمایان ایرانی و خارجی گفتگو میکند.
مستند «تکیه دولت» نیز به بررسی تکایای دوره ناصری و خاصه تکیه دولت، کمی بعد از قتل ناصرالدین شاه میپردازد و نگاهی به ساختار تکیه، اسباب و وسایل تعزیه و تعزیهخوانان در آن دوره دارد. «تکیه دولت» در روز اربعین حسینی ساعت ۱۹ به قاب شبکه راه مییابد.
همچنین برنامههای زنده ساعت ۲۱:۳۰ شبکه، یعنی «نصرالله» (شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه) و «سوره» (سهشنبه) برنامههای خود را ویژه اربعین روی آنتن شبکه میبرند.
پوشش راهپیمایی پرشور اربعین و در جریان قرار دادن مخاطبان شبکه از این مراسم به طور مستقیم نیز به صورت میان برنامهای با عنوان «در مسیر حسین (ع)» و یا به صورت ۲ قاب در تمام طول هفته و به ویژه در روز اربعین انجام خواهد شد.
نظر شما