انتقال پایتخت بهترین گزینه است؛اجازه بارگذاری جدید را نمی‌دهیم

تهران- استاندار تهران با تأکید بر کمبود آب و آلودگی هوا، انتقال پایتخت را بهترین راهکار دانست و از مخالفت با بارگذاری جمعیتی جدید، گرانی نان و حل مشکلات مسکن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران ظهر شنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران، از فعال بودن بخش قابل‌توجهی از کنتورهای هوشمند برق در شهر تهران و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: خاموشی‌ها در بیشتر موارد قابل پیش‌بینی است و از طریق روش‌های مختلف به اطلاع شهروندان می‌رسد تا بتوانند ساعات قطعی برق را از پیش بدانند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت انتقال پایتخت، اظهار کرد: از منظر راهبردی، انتقال پایتخت و تمرکززدایی بهترین گزینه در شرایط کنونی تهران است. بارگذاری‌های نامتوازن جمعیتی، کمبود شدید آب و آلودگی هوا مشکلات متعددی ایجاد کرده است و از این پس اجازه واگذاری‌های جمعیتی جدید در تهران داده نخواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان تهران با اشاره به گرانی نان، گفت: قیمت نان در تهران ۵۲ درصد و در شهرستان‌ها ۴۲ درصد افزایش یافته است. البته احتمال گران‌فروشی یا قیمت‌گذاری دوگانه در برخی مناطق وجود دارد که با نظارت اتحادیه‌ها و رعایت قانون کنترل خواهد شد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، درباره پدیده حاشیه‌نشینی در تهران خاطرنشان کرد: استانداری وظیفه اجرایی شهرداری را بر عهده ندارد، بلکه نقش نظارتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها را ایفا می‌کند. صدور مجوز در حریم شهر باید در چارچوب قانون و پس از تصویب کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان انجام شود.

استاندار تهران در حوزه مسکن نیز گفت: برخی پروژه‌های مسکن سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند که با پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها به نتیجه رسیده‌اند. به‌عنوان نمونه، زمین‌هایی در اندیشه و شهریار که ۳۶ سال پیش واگذار شده بود، با اصلاح مصوبات و هماهنگی وزارتخانه‌ها در کمتر از یک ماه تعیین تکلیف شد. با این حال، همچنان مخالف هرگونه بارگذاری جدید جمعیتی در تهران هستیم.

