۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۲

دستگیری هر دو عامل شهادت محیط‌بان پارک ملی گلستان درخراسان شمالی

بجنورد-فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از دستگیری هر دو عامل شهادت محیط‌بان پارک ملی گلستان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متهم اول در محل درگیری و متهم دوم نیز بامداد امروز توسط پلیس آگاهی شهرستان ما نه و سملقان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: محمود شهمرادی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در محدوده این پارک متوجه ردپای شکارچیان غیرمجاز شد. در ادامه، حین تعقیب و بررسی، محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند و در جریان درگیری، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند.

وی افزود: در این حادثه، محمود شهمرادی محیط‌بان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان به شهادت رسید که یکی از عاملان شهادتش در شهرستان سملقان خراسان شمالی دستگیر شد و عامل دوم بامداد امروز پنجشنبه شناسایی و دستگیر شد.

