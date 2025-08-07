سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متهم اول در محل درگیری و متهم دوم نیز بامداد امروز توسط پلیس آگاهی شهرستان ما نه و سملقان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: محمود شهمرادی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل در محدوده این پارک متوجه ردپای شکارچیان غیرمجاز شد. در ادامه، حین تعقیب و بررسی، محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند و در جریان درگیری، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند.

وی افزود: در این حادثه، محمود شهمرادی محیط‌بان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان به شهادت رسید که یکی از عاملان شهادتش در شهرستان سملقان خراسان شمالی دستگیر شد و عامل دوم بامداد امروز پنجشنبه شناسایی و دستگیر شد.