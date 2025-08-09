صدای مردم؛ رسالت خبرنگاران در ارتقای امنیت و آرامش جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران نقش مهمی در انتقال واقعی مسائل به مسئولان و افزایش رضایت‌مندی عمومی دارند.

وی افزود: مردم استان مرکزی در رویدادهای مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، با صبر و همراهی مثال‌زدنی در کنار نیروهای انتظامی ایستاده‌اند.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: رضایت‌مندی عمومی از مؤثرترین راهبردها در مقابله با دشمنان به شمار می‌رود و هر میزان که این رضایت در جامعه ارتقا یابد، می‌تواند به منزله شکلی از مبارزه با دشمنان تلقی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ فردی در جامعه بی‌نیاز از خدمات پلیس نیست، خبرنگاران نیز برای فعالیت رسانه‌ای به بستری امن نیاز دارند و پلیس موظف به فراهم‌سازی این شرایط است.

سردار رفیعی کیا بر لزوم انعکاس دقیق بازخوردهای مردمی به مسئولان توسط خبرنگاران تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید ضمن تلطیف فضای جامعه، اصل مشکلات را بدون حذف یا تغییر به گوش مسئولان برسانند تا تصمیم‌گیری‌ها با آگاهی کامل انجام شود.

صدور ۷ هزار گذرنامه ویژه ایام اربعین توسط پلیس مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اقدامات پلیس در ایام محرم و صفر و اربعین حسینی اظهار کرد: موکب‌های پلیس از آغاز ماه محرم تا پایان ماه صفر دایر بوده و خدمات متنوعی در حوزه نظم، امنیت و مدیریت ترافیک به زائران ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری پلیس استان مرکزی ۱۴ هزار و ۶۷۱ گذرنامه صادر کرد که حدود ۷ هزار مورد آن ویژه ایام اربعین بوده است.

سردار رفیعی‌کیا تصریح کرد: اجرای طرح‌های مصوب برای تأمین امنیت و سهولت تردد زائران در این ایام مورد تاکید است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جدید صدور گذرنامه، مردم بدون نیاز به مراجعه به مراکز استان، در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، آشتیان و کمیجان می‌توانند با پرداخت مبلغ ۷۵ هزار تومان گذرنامه خود را دریافت کنند.

کاهش تصادفات فوتی و سرقت‌ها در ایام اربعین امسال

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از استان‌های پرتردد کشور است، گفت: در ایام اربعین امسال با وجود حجم بالای تردد، آمار تصادفات فوتی کاهش یافته است.

وی از کاهش سرقت‌ها، افزایش جمع‌آوری اتباع غیرمجاز و رشد کشفیات مواد مخدر در این مدت خبر داد و افزود: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش شبانه‌روزی، ایثار و مشارکت مأموران انتظامی و همکاری سایر دستگاه‌های استان مرکزی بوده است.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: آمار فوتی‌های جاده‌ای داخل شهرها ۴۱ درصد و در جاده‌های برون‌شهری ۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

وی افزد: با توجه به اینکه در ایام ماه محرم روزانه حدود ۳ هزار تماس مردمی با پلیس ثبت می‌شد در زمان جنگ ۱۲ روزه، این میزان به ۱۸ هزار تماس روزانه رسید که نشان‌دهنده ۶ برابر شدن ارتباط مردم با پلیس و اهمیت قائل شدن آنان برای امنیت است.

سردار رفیعی کیا ادامه داد: یکی از وظایف مهم رسانه‌ها، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ «مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال امنیت» در جامعه است و ضروری است که شهروندان در برابر ناامنی‌ها یا موارد مشکوک بی‌تفاوت نباشند.

همه مسائل را نباید با نگاه امنیتی صرف حل کرد

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: همه مسائل را نباید با نگاه امنیتی صِرف حل کرد و بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید در چارچوب تخصصی خود مدیریت شوند.

وی افزود: حل مشکلات کارگری و کارفرمایی باید در بستر غیرامنیتی انجام شود و در حوزه مقابله با پدیده‌هایی چون قاچاق و خودروهای موسوم به شوتی نیز لازم است علاوه بر اقدامات پلیسی، ریشه‌های اقتصادی آن با کنترل مرزها، افزایش تولید داخلی و کاهش تقاضا برطرف شود.

سردار رفیعی‌کیا تأکید کرد: امنیت مقوله‌ای جمعی است و همه شهروندان باید در حفظ و ارتقای آن مشارکت کنند، چرا که بدون همراهی مردم، تأمین امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

مقاومت ۵۰ ساله ایران در برابر تحریم‌ها حاصل همبستگی ملی و مدیریت جهادی

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: با وجود فشارها و تحریم‌ها، ایران به مدد مردم مقاوم و رهبری مدبر، توانسته است ۵۰ سال با این شرایط دشوار پابرجا بماند و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورها، شرایط بهتری داشته باشد.

وی افزود: مسائل و مشکلات اقتصادی نیز تنها ناشی از ضعف مدیریتی نیست بلکه تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، امکان تعامل اقتصادی و درآمدزایی کشور را محدود کرده‌اند.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: رسانه‌ها همانند رزمندگان جبهه‌ها نقش بی‌بدیلی در حفظ ارتباط میان مردم و حاکمیت دارند و باید ضمن انعکاس دقیق عملکرد مسئولان، آنان را به پاسخگویی و انجام وظایفشان ترغیب کنند.

حضور فعال خبرگزاری مهر در پوشش رویدادهای انتظامی استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با قدردانی از حضور فعال و مستمر خبرگزاری مهر اظهار کرد: تلاش‌های مداوم این رسانه در سال گذشته و سال جاری در انعکاس دقیق مشکلات و مطالبات بحق مردم به مسئولان استان و بازتاب شفاف عملکرد نیروهای انتظامی، ستودنی و قابل تقدیر است.

وی افزود: این حضور مستمر و اثرگذار سبب شده خدمات پلیس در استان مرکزی به شکل مناسبی به اطلاع عموم برسد.

سردار رفیعی‌کیا تأکید کرد: انتظار می‌رود این روند مثبت در ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت امنیت که امری اجتماعی و جمعی است استمرار یافته و رسانه‌ها نقش محوری خود را در این زمینه به بهترین نحو ایفا کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزد: مسئولان به عنوان خدمتگزاران مردم، صدای رسانه‌ها را به خوبی می‌شنوند که این امر نشان‌دهنده مدیریت شایسته و اثربخشی رسانه‌ها است.