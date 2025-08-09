  1. استانها
صدای مردم؛ رسالت خبرنگاران در ارتقای امنیت و آرامش جامعه

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی، نقش خبرنگاران را به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان حیاتی دانست و بر ضرورت انعکاس واقعیات جامعه برای افزایش رضایت عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی کیا در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران نقش مهمی در انتقال واقعی مسائل به مسئولان و افزایش رضایت‌مندی عمومی دارند.

وی افزود: مردم استان مرکزی در رویدادهای مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، با صبر و همراهی مثال‌زدنی در کنار نیروهای انتظامی ایستاده‌اند.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: رضایت‌مندی عمومی از مؤثرترین راهبردها در مقابله با دشمنان به شمار می‌رود و هر میزان که این رضایت در جامعه ارتقا یابد، می‌تواند به منزله شکلی از مبارزه با دشمنان تلقی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ فردی در جامعه بی‌نیاز از خدمات پلیس نیست، خبرنگاران نیز برای فعالیت رسانه‌ای به بستری امن نیاز دارند و پلیس موظف به فراهم‌سازی این شرایط است.

سردار رفیعی کیا بر لزوم انعکاس دقیق بازخوردهای مردمی به مسئولان توسط خبرنگاران تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید ضمن تلطیف فضای جامعه، اصل مشکلات را بدون حذف یا تغییر به گوش مسئولان برسانند تا تصمیم‌گیری‌ها با آگاهی کامل انجام شود.

صدور ۷ هزار گذرنامه ویژه ایام اربعین توسط پلیس مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اقدامات پلیس در ایام محرم و صفر و اربعین حسینی اظهار کرد: موکب‌های پلیس از آغاز ماه محرم تا پایان ماه صفر دایر بوده و خدمات متنوعی در حوزه نظم، امنیت و مدیریت ترافیک به زائران ارائه کرده‌اند.

وی افزود: در سال جاری پلیس استان مرکزی ۱۴ هزار و ۶۷۱ گذرنامه صادر کرد که حدود ۷ هزار مورد آن ویژه ایام اربعین بوده است.

سردار رفیعی‌کیا تصریح کرد: اجرای طرح‌های مصوب برای تأمین امنیت و سهولت تردد زائران در این ایام مورد تاکید است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جدید صدور گذرنامه، مردم بدون نیاز به مراجعه به مراکز استان، در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، آشتیان و کمیجان می‌توانند با پرداخت مبلغ ۷۵ هزار تومان گذرنامه خود را دریافت کنند.

کاهش تصادفات فوتی و سرقت‌ها در ایام اربعین امسال

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از استان‌های پرتردد کشور است، گفت: در ایام اربعین امسال با وجود حجم بالای تردد، آمار تصادفات فوتی کاهش یافته است.

وی از کاهش سرقت‌ها، افزایش جمع‌آوری اتباع غیرمجاز و رشد کشفیات مواد مخدر در این مدت خبر داد و افزود: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش شبانه‌روزی، ایثار و مشارکت مأموران انتظامی و همکاری سایر دستگاه‌های استان مرکزی بوده است.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: آمار فوتی‌های جاده‌ای داخل شهرها ۴۱ درصد و در جاده‌های برون‌شهری ۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

وی افزد: با توجه به اینکه در ایام ماه محرم روزانه حدود ۳ هزار تماس مردمی با پلیس ثبت می‌شد در زمان جنگ ۱۲ روزه، این میزان به ۱۸ هزار تماس روزانه رسید که نشان‌دهنده ۶ برابر شدن ارتباط مردم با پلیس و اهمیت قائل شدن آنان برای امنیت است.

سردار رفیعی کیا ادامه داد: یکی از وظایف مهم رسانه‌ها، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ «مسئولیت‌پذیری عمومی در قبال امنیت» در جامعه است و ضروری است که شهروندان در برابر ناامنی‌ها یا موارد مشکوک بی‌تفاوت نباشند.

همه مسائل را نباید با نگاه امنیتی صرف حل کرد

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: همه مسائل را نباید با نگاه امنیتی صِرف حل کرد و بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید در چارچوب تخصصی خود مدیریت شوند.

وی افزود: حل مشکلات کارگری و کارفرمایی باید در بستر غیرامنیتی انجام شود و در حوزه مقابله با پدیده‌هایی چون قاچاق و خودروهای موسوم به شوتی نیز لازم است علاوه بر اقدامات پلیسی، ریشه‌های اقتصادی آن با کنترل مرزها، افزایش تولید داخلی و کاهش تقاضا برطرف شود.

سردار رفیعی‌کیا تأکید کرد: امنیت مقوله‌ای جمعی است و همه شهروندان باید در حفظ و ارتقای آن مشارکت کنند، چرا که بدون همراهی مردم، تأمین امنیت پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

مقاومت ۵۰ ساله ایران در برابر تحریم‌ها حاصل همبستگی ملی و مدیریت جهادی

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: با وجود فشارها و تحریم‌ها، ایران به مدد مردم مقاوم و رهبری مدبر، توانسته است ۵۰ سال با این شرایط دشوار پابرجا بماند و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورها، شرایط بهتری داشته باشد.

وی افزود: مسائل و مشکلات اقتصادی نیز تنها ناشی از ضعف مدیریتی نیست بلکه تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، امکان تعامل اقتصادی و درآمدزایی کشور را محدود کرده‌اند.

سردار رفیعی کیا تصریح کرد: رسانه‌ها همانند رزمندگان جبهه‌ها نقش بی‌بدیلی در حفظ ارتباط میان مردم و حاکمیت دارند و باید ضمن انعکاس دقیق عملکرد مسئولان، آنان را به پاسخگویی و انجام وظایفشان ترغیب کنند.

حضور فعال خبرگزاری مهر در پوشش رویدادهای انتظامی استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با قدردانی از حضور فعال و مستمر خبرگزاری مهر اظهار کرد: تلاش‌های مداوم این رسانه در سال گذشته و سال جاری در انعکاس دقیق مشکلات و مطالبات بحق مردم به مسئولان استان و بازتاب شفاف عملکرد نیروهای انتظامی، ستودنی و قابل تقدیر است.

وی افزود: این حضور مستمر و اثرگذار سبب شده خدمات پلیس در استان مرکزی به شکل مناسبی به اطلاع عموم برسد.

سردار رفیعی‌کیا تأکید کرد: انتظار می‌رود این روند مثبت در ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت امنیت که امری اجتماعی و جمعی است استمرار یافته و رسانه‌ها نقش محوری خود را در این زمینه به بهترین نحو ایفا کنند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزد: مسئولان به عنوان خدمتگزاران مردم، صدای رسانه‌ها را به خوبی می‌شنوند که این امر نشان‌دهنده مدیریت شایسته و اثربخشی رسانه‌ها است.

