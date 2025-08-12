لزوم احیای روحیه جهادی در جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مجید جعفری، رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه کشاورزی یک عرصه عملیاتی است و نه صرفاً مجموعهای از طرحها و برنامهها، اظهار کرد: توسعه کشاورزی و باغداری جدید در استان نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از تجربیات موفق است. اداره کشاورزی میتواند با حمایت از کشاورزان و ارائه راهکارهای مناسب، به این هدف دست پیدا کند.
رانتخواری و واردات بیرویه، معیشت کشاورزان را تهدید میکند
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از رانتخواری و واردات بیرویه محصولات کشاورزی و دامی به مشکلات تأمین گوشت و مرغ در استان اشاره کرد و افزود: تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ با مشکل مواجه شده است. از یک سو، محدودیتهایی در اختیارات استان وجود دارد و از سوی دیگر، برخی شرکتها با استفاده از رانت، اقدام به واردات محصولات با قیمتهای بالا میکنند. واردات گوشت از برزیل و فروش آن با قیمتهای بالا به مردم، نشانه ضعف مدیریت و عدم توجه به تولید داخلی است؛ چرا که گوشتی که با ارز دولتی یک دلار وارد میشود، در نهایت با قیمتهای بسیار بالاتری به دست مصرفکننده میرسد.
وی این وضعیت را به ضرر تولیدکنندگان داخلی و مصرفکنندگان دانست و خواستار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کنترل واردات شد.
علم الهدی در ادامه سخنان خود، به موضوع ملی شدن مراتع و پیامدهای منفی آن بر دامداری روستاییان اشاره کرد و گفت: ملی شدن مراتع به روستاییان آسیب رسانده و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده است. با ملی شدن مراتع، دامداران دسترسی خود را به این منبع اصلی تغذیه دام از دست دادند و این امر باعث افزایش هزینهها و کاهش تولید شده است؛ به همین دلیل بسیاری از روستاییان به دلیل مشکلات اقتصادی، مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر مشهد شدهاند.
ضرورت احیای روحیه جهادی در جهاد کشاورزی خراسان رضوی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید بر نقش مهم نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، تصریح کرد: وظیفه نمایندگی ولی فقیه در جهاد، احیای روحیه جهادی است. متأسفانه در گذشته، این نهاد نتوانسته به طور مؤثر در حل مشکلات مردم و توسعه کشاورزی نقش ایفا کند؛ در حالی که نماینده ولی فقیه باید در میان کشاورزان نفوذ داشته باشد و به مشکلات آنها رسیدگی کند؛ همچنین این حضور باید به به گونهای باشد که کشاورزان نماینده را بشناسند و بتوانند به او مراجعه کنند.
وی بر لزوم ارتباط مستقیم با مردم و ترویج فرهنگ جهادی در بین کشاورزان و دامداران تاکید کرد و افزود: نمایندگی ولی فقیه باید با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، به مشکلات آنها رسیدگی کند و با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف، به توسعه بخش کشاورزی کمک کند.
علم الهدی با یادآوری نقش جهاد سازندگی در دوران انقلاب بر ضرورت تاسی به آن الگوی موفق تاکید و ابراز کرد: جهاد سازندگی توانست با استفاده از ظرفیتهای مردمی و بسیج نیروها، به توسعه کشور کمک کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به لزوم پرهیز از تصمیمگیریهای عجولانه و آزمون و خطا در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: تصمیمگیریها باید بر اساس مطالعات دقیق و کارشناسی صورت گیرد. قبل از اجرای هر طرحی، باید آن را به طور آزمایشی اجرا کرد و نتایج آن را ارزیابی کرد.
وی همچنین به مشکل تداوم سیاستها در زمان تغییر دولتها اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه نیروهای جدید و جوانی که وارد جهاد کشاورزی میشوند به همان سبک و روش کارمندان قدیمی کار را پیش میبرند و از تغییر و تحول پرهیز میکنند.
نظر شما