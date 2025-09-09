توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد روحانی ظهر سه شنبه در مراسم پویش ایرانی عاشورایی اظهار کرد: ایران عاشورایی تنها یک جغرافیا نیست، بلکه یک روحیه است؛ این پویش مردمی و جهادی از اربعین حسینی آغاز شد و با همت جهادگران خراسانی تا میلاد پیامبر اکرم (ص) در خدمترسانی به زائران و محرومان تداوم یافت.
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: «پویش ایران عاشورایی از اربعین حسینی آغاز شد و تا میلاد پیامبر اکرم ادامه دارد. خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است و حدود ۴۰ هزار بسته معیشتی توسط خیرین و گروههای جهادی آماده و بین محرومان توزیع میشود.
وی افزود: از ایام اربعین حسینی تاکنون، ۶۸۰ موکب و ۱۴ هزار جهادگر در نقاط مختلف استان از مرزهای ورودی خراسان در داورزن و سبزوار گرفته تا تایباد، قوچان، بجستان و گناباد و همچنین در مسیرهای پیادهروی منتهی به مشهد و محلهای اسکان داخل شهر، به زائران خدمترسانی کردند.
روحانی ادامه داد: در مجموع بیش از سه میلیون خدمت ارائه شد که شامل توزیع ۹۲۰ هزار وعده غذایی، ۱۳۷ هزار واحد میوه، ۶۷۰ هزار بطری آب معدنی، خدمات اسکان در منازل، مساجد و مدارس، تعمیرگاه سیار خودرو، حملونقل رایگان، اصلاح صلواتی و حتی خدمات درمانی بود. همه این فعالیتها با همت جهادگران و مردم خراسان در خدمت زائران علیبن موسیالرضا (ع) انجام شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) ادامه دارد.: این پویش اکنون به توزیع سبدهای معیشتی در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) منتهی شده و تا ابتدای مهر نیز برنامههای ویژهای برای دانشآموزان شامل تهیه لوازمالتحریر و کفش اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایران عاشورایی تنها یک جغرافیا نیست، بلکه یک روحیه است. امیدواریم این زنجیره محبت که با بستههای معیشتی و خدمات جهادی شکل گرفته است، الگویی برای همدلی و حمایت از مردم عزیزمان باشد.
