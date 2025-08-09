ایجاد سامانه هوشمند نیازسنجی تجهیزات مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش امروز، شنبه ۱۸ مردادماه در جلسه توسعه عدالت آموزشی با تأکید بر استانداردسازی سرمایش و گرمایش مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: ضرورت دارد افتتاح پروژه‌های توسعه عدالت آموزشی به صورت کامل و بدون نقص و کاستی باشد.

وی با اشاره به افتتاح همزمان ۳ هزار پروژه آموزشی طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در مهرماه، خاطرنشان کرد: در همین راستا باید ۲۸۰۰ زمین چمن مصنوعی نیز آماده و تجهیز شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر بروز رسانی تجهیزات هنرستان‌ها، افزود: در کنار تجهیز هنرستان، وسایل کمک آموزشی و تجهیز نمازخانه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به این‌که تعداد دقیق پروژه‌ها و تاریخ افتتاح آن باید با جزئیات مشخص شود، خاطرنشان کرد: در رویکرد کیفیت بخشی نیز اختتامیه جشنواره‌های و افتتاحیه آغاز طرح کیفیت بخشی باید به صورت مدون و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نیازسنجی مدارس در تجهیز مدارس، گفت: با توجه به تهیه اطلس تجهیزات، تخصیص بر اساس نفر کلاس صورت بگیرد.

کاظمی با اشاره به ایجاد سامانه نیازسنجی تجهیزات مدارس، افزود: سامانه باید طوری طراحی شود که سطح دسترسی برای مدیران کل نوسازی، آموزش و پرورش و رئیس منطقه وجود داشته باشد تا از وضعیت مدارس استان به صورت دقیق مطلع باشند.