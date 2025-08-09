به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سرلک ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار در اتاق اصناف گلپایگان با اشاره به شرایط جنگ پیچیده ترکیبی، اظهار کرد: ما در مقابله با دشمنان نظام استکباری قرار داریم؛ دشمنانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردهاند با این نظام مبارزه کنند. نظامی که نگاهش به داخل کشور است و نه به شرق و غرب، و هدفش ارتقا و اعتلای کشور از طریق نظام اسلامی میباشد. جنگ تحمیلی، تحریمهای ظالمانه اقتصادی، جنگ نرم فرهنگی و نفوذ دشمن، همگی نشاندهنده یک جنگ همهجانبه علیه کشور ما هستند.
وی افزود: رسانهها نقش بسیار حساس و کلیدی در این عرصه دارند. دشمن زمانی موفق است که بتواند از طریق رسانه، جای مظلوم و ظالم را عوض کند، اما هوشیاری شما خبرنگاران عزیز و آگاهیبخشیتان به مردم، سد محکمی در برابر این اهداف دشمن خواهد بود.
سرلک یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه، پایگاههای خبری و مراکز رسانهای کشور به صورت مستقیم هدف قرار گرفتند و بیش از دهها شهید و مجروح در این حوزه تقدیم نظام شد. این موضوع نشان میدهد که دشمن هیچ مرزی برای مقابله رسانهای قائل نیست و ادعاهای آنها درباره حقوق بشر کاملاً منافات دارد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری گلپایگان گفت: از ابتدای جنگ در غزه بیش از ۲۳۱ خبرنگار شهید شدهاند. آیا این خبرنگاران سلاح به دست داشتند؟ آیا با بمب به مقابله با اسرائیل رفته بودند؟ جرمشان صرفاً خبرنگاری و انعکاس ظلمهای رژیم صهیونیستی به مردم غزه بود تا جامعه جهانی را آگاه کنند. اما نهادهای حقوق بشر در اینجا کجا هستند؟ آنها تنها تا جایی از حقوق بشر دفاع میکنند که به منافع حاکمیتی خودشان خدشهای وارد نشود.
سرلک ادامه داد: امروز رسانهها به عنوان مهمترین ابزار دشمن در جنگ ترکیبی علیه کشور ما شناخته شدهاند. آنها تلاش میکنند با برجستهسازی مسائل اقتصادی، ایجاد دلهره در جامعه، و هجمههای فرهنگی، ارزشهای نظام اسلامی و انقلاب را تضعیف کنند.
وی با اشاره به ایام اربعین گفت: حجم هجمهها علیه فرهنگ عاشورا و مراسم اربعین بسیار زیاد است، اما مردم ایران همچنان هوشیار و پایبند به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و فریب تبلیغات دشمن را نمیخورند.
به گفته وی: امسال با وجود تهدیدات نظامی، فشارهای اقتصادی و تبلیغات دشمن، حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین بسیار پررنگ بوده و این نشاندهنده قدرت و اعتقاد مردم به این فرهنگ عظیم است که اکنون در بیش از دهها کشور جهان گسترش یافته است.
حسین ثمری، رئیس اتاق اصناف گلپایگان با اشاره به نقش حیاتی خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و بدون آنها ارتباط مؤثر ممکن نیست. آنها زحمات زیادی در سطح شهر میکشند و در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند. اطلاعرسانی دقیق و به موقع خبرنگاران باعث شده بسیاری از مشکلات به سرعت رفع شود.
وی افزود: نمونههای متعددی از فعالیت خبرنگاران دیدهام که با ورود به موضوعات مختلف، مسئولان را به انجام سریعتر کارها و رفع مشکلات مردم ترغیب کردهاند. این خدمات به مردم و مسئولان کمک بزرگی است.
ثمری تصریح کرد: خبرنگاران شهرستان گلپایگان بسیار متعهد و حرفهای هستند و به کاری که انجام میدهند اعتقاد دارند و واقعاً در حرفه خود فعال و موفق عمل میکنند، زبان ما قاصر است که بتوانیم حق آنها را ادا کنیم، اما گفتم امسال حتماً باید این کار انجام شود و این بابی شود که نه فقط اتاق اصناف و شهرداری، بلکه اکثر ادارات نیز از خبرنگاران تقدیر کنند.
وی گفت: مردم هم باید از خبرنگاران تقدیر کنند، چون خبرنگاران برای مردم تلاش میکنند و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند. انتظار میرود در روز خبرنگار به جای اینکه فقط چند نفر استوری بزنند، هزاران نفر این روز را تبلیغ کنند. چرا؟ چون خبرنگاران اکثراً برای مردم زحمت میکشند و اگر نبودند نبودشان بیشتر احساس میشد.
ثمری یادآور شد: خبرنگاران بدون چشمداشت و با تمام توان در کنار ما بودهاند و همکاری خوبی با اتاق اصناف و سایر نهادها داشتهاند که جای تقدیر ویژه دارد. امیدوارم این تقدیرها در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد و سایر نهادها نیز قدر زحمات خبرنگاران را بدانند.
وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران با عشق و بدون چشمداشت، برای آسایش و آرامش مردم شهرستان تلاش میکنند، حتی وقتی که برای تهیه یک گزارش باید هزینههای شخصی را متحمل شوند.
ثمری یادآور شد: خبرنگار چشم بینا و گوش شنوای مردم است؛ کسی که با قلم و دوربین خود حقیقت را روایت میکند و برای روشنگری افکار عمومی از هیچ پوششی دریغ نمیزند. این روز فرصت مناسبی است برای قدردانی از کسانی که با عشق به رسالتشان از سختیها و خطرها عبور میکنند تا خبر درست و آگاهی سالم به دست مردم برسد.
