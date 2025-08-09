  1. ورزش
تمرین تیم فوتبال امید در حضور مسئولان فدراسیون

تمرین امروز تیم فوتبال امید ایران در حضور مسئولان فدراسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال امید از ساعت ۱۷ در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این جلسه تمرینی، هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون فوتبال، به همراه علی تارقلی‌زاده سرپرست کمیته فنی و توسعه و داود پرهیزگاری مدیر مرکز ملی فوتبال، از نزدیک عملکرد شاگردان امید روانخواه را زیر نظر گرفتند.

مسئولان حاضر در محل تمرین، ضمن گفت‌وگو با اعضای کادر فنی و بازیکنان، برای تیم ملی امید در مسیر آماده‌سازی و حضور موفق در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کردند.

تیم ملی امید ایران فردا یکشنبه مقابل شمس آذر قزوین دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی مردادماه را برگزار خواهد کرد.

