به گزارش خبرنگار مهر، مریم مسرت عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان باروق که با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، باروق از بخشداری به شهرستان ارتقا یافت و از شهرستان میاندوآب منفک شد.

وی با بیان اینکه باروق با وسعت یک‌هزار و ۱۵ کیلومتر مربع دارای دو بخش مرکزی و نختالو و ۷۱ روستای دارای سکنه است، افزود: این شهرستان با جمعیت ۲۲ هزار نفر، چهار هزار و ۴۵۰ نفر ساکن در مناطق شهری و ۱۸ هزار و ۱۶۰ نفر ساکن در روستاها دارد.

فرماندار باروق تصریح کرد: باروق با ۳۶ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود و علاوه بر فعالیت ۳۰ واحد صنعتی، ۲۰ واحد صنعتی دیگر نیز در حال احداث است.

مسرت ادامه داد: این شهرستان همچنین در حوزه دامپروری جایگاه ویژه‌ای دارد و با نگهداری از ۲۰۳ هزار رأس دام سبک و ۲۶ هزار رأس دام سنگین و تولید سالانه بیش از ۲ هزار تُن گوشت قرمز، سهم مهمی در تأمین نیاز منطقه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه حمل‌ونقل گفت: باروق در شاخص راه‌های دسترسی مناطق شهری و روستایی بین شهرستان‌های استان، رتبه هجدهم را دارد که نیازمند توجه جدی برای بهبود وضعیت زیرساختی است.