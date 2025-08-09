  1. استانها
ارتقای شاخص راه‌های دسترسی باروق در آذربایجان‌غربی نیازمند توجه است

ارومیه- فرماندار باروق گفت: باروق در شاخص راه‌های دسترسی مناطق شهری و روستایی جایگاه مطلوبی ندارد و نیازمند توجه جدی برای بهبود وضعیت زیرساختی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مسرت عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان باروق که با حضور استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰، باروق از بخشداری به شهرستان ارتقا یافت و از شهرستان میاندوآب منفک شد.

وی با بیان اینکه باروق با وسعت یک‌هزار و ۱۵ کیلومتر مربع دارای دو بخش مرکزی و نختالو و ۷۱ روستای دارای سکنه است، افزود: این شهرستان با جمعیت ۲۲ هزار نفر، چهار هزار و ۴۵۰ نفر ساکن در مناطق شهری و ۱۸ هزار و ۱۶۰ نفر ساکن در روستاها دارد.

فرماندار باروق تصریح کرد: باروق با ۳۶ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در منطقه به شمار می‌رود و علاوه بر فعالیت ۳۰ واحد صنعتی، ۲۰ واحد صنعتی دیگر نیز در حال احداث است.

مسرت ادامه داد: این شهرستان همچنین در حوزه دامپروری جایگاه ویژه‌ای دارد و با نگهداری از ۲۰۳ هزار رأس دام سبک و ۲۶ هزار رأس دام سنگین و تولید سالانه بیش از ۲ هزار تُن گوشت قرمز، سهم مهمی در تأمین نیاز منطقه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه حمل‌ونقل گفت: باروق در شاخص راه‌های دسترسی مناطق شهری و روستایی بین شهرستان‌های استان، رتبه هجدهم را دارد که نیازمند توجه جدی برای بهبود وضعیت زیرساختی است.

