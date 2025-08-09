برخی مدیران با کوچکترین انتقاد رسانه ها به شکوائیه رو می آورند

امین درخشان شنبه شب در آئین تجلیل از اصحاب رسانه که با همکاری استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، اظهار کرد: اصحاب رسانه بدون مزد و منت، در سیل و زلزله و آتش سوزی حتی جلوی مسئولان، در راه اعتلای جمهوری اسلامی قدم بر می‌دارند که نمونه عینی آنها در جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با بیان اینکه باید قدرشناس و قدردان زحمات اصحاب رسانه باشیم، افزود: اصحاب رسانه روایت گران خوب اقدامات جمهوری اسلامی و انتقال داده مطالبات مردم به مسئولان هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد به مشکلات اصحاب رسانه اعم از انتقاد از مدیران اشاره کرد و تصریح کرد: اصحاب رسانه با کوچک‌ترین انتقاد از عملکرد مدیران، با موضوع شکوائیه در قوه قضائیه مواجه می‌شوند.

وی تاکید کرد: از استاندار خواهشمندم که از مدیران بخواهند که اگر شکایتی از رسانه‌ای انجام دارند آن را پس بگیرند.

درخشان به موضوع مسکن اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: اطلاعات اصحاب رسانه به مسکن و شهرسازی داده شده که انتظار می‌رود که مشکل آنها بررسی شود.

وی به ساختمان خانه مطبوعات اشاره کرد و افزود: ساختمان خانه مطبوعات به اتمام رسیده و در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به موضوع سواد رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۵۰ فعال رسانه‌ای در این استان وجود دارد که قرار بود در یکی از مراکز آموزش عالی موضوع رشته خبرنگاری اخذ و تدریس شود.