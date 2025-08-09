به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری عصر شنبه با حضور در خبرگزاری مهر و تبریک روز خبرنگار از تلاش‌های این خبرگزاری و خبرنگاران استان تقدیر کرد.

وی در ادامه به تشریح پروژه‌های ارتباطی پیگیری شده از سال ۱۴۰۳ تا اربعین امسال پرداخت و اظهار کرد: بهبود کیفیت ارتباطات و پوشش‌دهی مسیرهای منتهی به شهر مریوان، به ویژه با اولویت تأمین و تکمیل پوشش، در دستور کار قرار گرفت.

تقویت زیرساخت‌ها در پایانه مرزی باشماق و مسیرهای اصلی

حیدری با تأکید بر اقدامات انجام شده، افزود: حد فاصل مریوان تا پایانه مرزی باشماق، سایت‌هایی با تکنولوژی 4G از سال‌های قبل به بهره‌برداری رسیده بودند که خوشبختانه با ظرفیت کامل، ارتباطات را تأمین می‌کنند.

وی همچنین به تقویت پوشش در محدوده پایانی مرز باشماق اشاره کرد و گفت: علاوه بر دو دکل ایرانسل و همراه اول که از قبل در منطقه حضور داشتند، یک سایت جدید در بهار امسال راه‌اندازی شد که به ظرفیت پایانه اضافه کرده و در زمان ازدحام جمعیت، کمک‌رسان حوزه ارتباطات خواهد بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همچنین از استقرار دو سایت سیار، یکی از هر اپراتور ایرانسل و همراه اول، یک ماه پیش از اربعین در مجموعه محدوده مرزی خبر داد و تصریح کرد: هدف از این پروژه، افزایش ظرفیت ارتباطی است تا در زمان تردد بالای جمعیت، اختلالی در ارتباطات نداشته باشیم.

رفع اختلالات در مسیرهای منتهی به مریوان

حیدری در ادامه به بررسی مسیرهای منتهی به شهر مریوان، از جمله سنندج به مریوان، سقز به مریوان و تقویت این مسیرها پرداخت و اذعان کرد: در این مسیرها، اختلالاتی وجود داشته و در خصوص مسیر سقز به مریوان با احداث یک سایت روستایی که جانمایی آن در محدوده جاده صورت گرفته، هفت کیلومتر از این مسیر با پوشش کامل تأمین شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان به وضعیت مسیر سنندج به مریوان اشاره کرد و گفت: در جاده مریوان، سایت‌های تأمین ارتباطی از قبل وجود داشتند، اما به دلیل کوهستانی بودن منطقه، اختلالاتی در ارتباطات وجود داشت با این حال، در این حد فاصل توانستیم با برقراری رومینگ بین اپراتوری، ارتباطات هر دو اپراتور را تا ۸۳ درصد پوشش دهیم.

برنامه‌ریزی برای پوشش ۱۰۰ درصدی و رفع چالش‌ها

وی با بیان اینکه هنوز گپ‌های پوششی به طول دو تا سه کیلومتر در چند قسمت از این مسیر وجود دارد، به چالش‌های استقرار سایت‌های سیار اشاره کرد و گفت: با بررسی‌هایی که سه هفته پیش انجام شد، متأسفانه در محدوده جاده، مکانی برای استقرار سایت‌های سیار به گونه‌ای که پوشش مناسبی ایجاد کنند، پیدا نشد و طراحی ما این بود که نقاطی در ارتفاعات را برای استقرار سایت‌های سیار در نظر بگیریم، اما به دلیل نبود جاده دسترسی، عملاً این امر محقق نشد.

حیدری اما راهکارهای پیش‌بینی شده برای رفع این مشکل را بیان کرد: برای پوشش ۱۰۰ درصدی و رفع اختلالات پوششی باقی‌مانده در این مسیر، دو نقطه برای احداث سایت به صورت ثابت جانمایی شده و عملیات احداث این دو سایت با طراحی‌های انجام شده، شامل جاده‌سازی و برق‌رسانی بود که از این هفته آغاز خواهد شد تا ارتباطات این مسیر برای همیشه تأمین شود.

تأمین برق مراکز مخابراتی برای پایداری ارتباطات

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان به مشکل قطعی برق در این مسیر نیز اشاره کرد و اظهار کرد: سایت‌های کل مسیر سنندج به مریوان و یکی دو مرکز مخابراتی برای تأمین برق اضطراری تجهیز شده تا تأثیری روی قطع ارتباطات نداشته باشد.

وی افزود: با این حال، هنوز هم اختلالاتی وجود دارد، زیرا برخی از سایت‌ها به دلیل طول مسیر و کوهستانی بودن، با شش تا هفت لینک به سنندج متصل می‌شوند و قطعی در هر یک از این لینک‌ها می‌تواند منجر به قطع ارتباط شود.

حیدری در پایان از تأمین باتری‌های اضطراری برای این سایت‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم با تأمین برق همه مراکز مخابراتی در این مسیر که هم جزو مسیرهای اربعینی و هم مسیرهای گردشگری استان است، تأثیر قطعی برق بر ارتباطات را به حداقل برسد.