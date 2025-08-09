به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه شنبه در برنامه یادواره ۱۲ شهید رسانه جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه شهدای رسانه، اظهار کرد: افزایش امید، اعتماد و نشاط اجتماعی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان است و این مهم تنها با ایجاد گفتمان مشترک میان مسئولان، فعالان بخش خصوصی و مردم محقق میشود.
وی نقش رسانه را در شکلگیری این گفتمان بسیار مؤثر دانست و افزود: تریبونداران، بهویژه خبرنگاران، باید با بیان واقعیتها، تلخیها و شیرینیها، زمینه درک متقابل میان مردم و مدیران را فراهم کنند تا همافزایی لازم برای تحقق توسعه پایدار شکل بگیرد.
ملانوریشمسی با اشاره به ظرفیتهای عظیم طبیعی، انسانی، تاریخی و فرهنگی ایران اسلامی و استان همدان، تأکید کرد: مشکلاتی همچون فقر، آسیبهای اجتماعی و کمبود رفاه ناشی از ضعف شناخت صحیح از منابع و نبود تعامل و همکاری است؛ درحالیکه با بهرهبرداری علمی و درست از این ظرفیتها، امکان دستیابی به زندگی با نشاط و رفاه برای تمامی مردم وجود دارد.
استاندار همدان گفت: امروز بیش از هر زمان نیازمند پرورش تفکر توسعهای در جامعه هستیم و اگر این تفکر در ذهن مردم شکل نگیرد، حتی در میان منابع غنی نیز با فقر و محرومیت مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: همدان با مراکز علمی، پژوهشی و استعدادهای انسانی برجسته، باید به الگویی در بهرهبرداری از فرصتها و پیشرفت تبدیل شود.
