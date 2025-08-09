  1. استانها
رسانه‌ها نقش کلیدی در امیدآفرینی دارند

همدان- استاندار همدان افزایش امید، اعتماد و نشاط اجتماعی را مهم‌ترین هدف مدیریت استان توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه شنبه در برنامه یادواره ۱۲ شهید رسانه جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای رسانه، اظهار کرد: افزایش امید، اعتماد و نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است و این مهم تنها با ایجاد گفتمان مشترک میان مسئولان، فعالان بخش خصوصی و مردم محقق می‌شود.

وی نقش رسانه را در شکل‌گیری این گفتمان بسیار مؤثر دانست و افزود: تریبون‌داران، به‌ویژه خبرنگاران، باید با بیان واقعیت‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌ها، زمینه درک متقابل میان مردم و مدیران را فراهم کنند تا هم‌افزایی لازم برای تحقق توسعه پایدار شکل بگیرد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم طبیعی، انسانی، تاریخی و فرهنگی ایران اسلامی و استان همدان، تأکید کرد: مشکلاتی همچون فقر، آسیب‌های اجتماعی و کمبود رفاه ناشی از ضعف شناخت صحیح از منابع و نبود تعامل و همکاری است؛ درحالی‌که با بهره‌برداری علمی و درست از این ظرفیت‌ها، امکان دستیابی به زندگی با نشاط و رفاه برای تمامی مردم وجود دارد.

استاندار همدان گفت: امروز بیش از هر زمان نیازمند پرورش تفکر توسعه‌ای در جامعه هستیم و اگر این تفکر در ذهن مردم شکل نگیرد، حتی در میان منابع غنی نیز با فقر و محرومیت مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: همدان با مراکز علمی، پژوهشی و استعدادهای انسانی برجسته، باید به الگویی در بهره‌برداری از فرصت‌ها و پیشرفت تبدیل شود.

