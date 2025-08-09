تظاهرات علیه نتانیاهو برای توقف جنگ غزه به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که شامگاه شنبه تظاهرات مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو به خشونت کشیده شد.

معترضان با بستن خیابان اصلی «ایالون» و آتش‌زدن در طول مسیر، اعتراض خود را به سیاست‌های کابینه و ادامه جنگ در غزه نشان دادند.

در جریان این تجمع، درگیری‌های فیزیکی میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد. همچنین، واحدهای سواره‌نظام پلیس رژیم اسرائیل برای متفرق کردن جمعیت و جلوگیری از بسته‌شدن خیابان‌های اصلی وارد عمل شدند.

تظاهرات این بار ابعاد تازه‌ای یافت و گروهی از معترضان با ورود به استودیوهای شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل و در جریان پخش زنده یکی از برنامه‌های پرمخاطب، خواستار توقف جنگ در غزه شدند.

در ادامه این تجمعات، درگیری‌هایی میان پلیس رژیم اسرائیل و معترضان در خیابان‌های تل‌آویو رخ داد.

تظاهرکنندگان خواهان پایان فوری جنگ و دستیابی به توافق تبادل اسرا هستند که با رفتار خشن پلیس مواجه شدند.