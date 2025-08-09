اردوغان: کنترل نظامی اسرائیل بر غزه مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در تماس تلفنی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، تازهترین تحولات مربوط به تداوم حملات اسرائیل به نوار غزه و مسائل سیاسی مرتبط با بحران را بررسی کرد.
به گزارش دفتر ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتوگو تصمیم اسرائیل برای اعمال «کنترل کامل نظامی» بر غزه را غیرقابلقبول دانست و گفت آنکارا تلاشهای دیپلماتیک خود را برای دستیابی به آتشبس فوری و پایان دادن به رنج غیرنظامیان شدت بخشیده است.
اردوغان همچنین به اهمیت اظهارات اخیر فرانسه، انگلیس و کانادا درباره احتمال بهرسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره کرد و افزود که انتقادهای غرب از اسرائیل رو به افزایش است؛ موضوعی که به گفته وی بیانگر تغییر رویکرد بینالمللی نسبت به این جنگ است.
رئیسجمهوری ترکیه بار دیگر بر حمایت کشورش از ملت فلسطین تأکید کرد و گفت: ترکیه همواره در کنار فلسطین خواهد ماند و به تلاش برای برقراری صلح و آرامش پایدار در منطقه ادامه خواهد داد.
