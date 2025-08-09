بیانیه اتحادیه اروپا و ۹ کشور در مخالفت با طرح نظامی جدید صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اتحادیه اروپا به همراه ۹ کشور از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی تصمیم صهیونیستهای اشغالگر برای آغاز عملیات نظامی گسترده جدید علیه مردم مظلوم غزه را قاطعانه رد کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره مشترک مذکور در این خصوص آمده است: ما تصمیم اسرائیل برای آغاز عملیات نظامی گسترده در نوار غزه را رد میکنیم. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم تا برای پایان دادن به این درگیری از طریق برقراری آتشبس فوری در غزه تلاش کنند.
این بیانیه مشترک در ادامه اضافه میکند: تصمیم اسرائیل وضعیت انسانی در غزه را تشدید میکند، جان اسیران را به خطر میاندازد و خطر آوارگی را نیز افزایش خواهد داد.
با وجود هشدارهای پیاپی درباره وخامت بحران انسانی در نوار غزه محاصره شده، تصمیم کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای گسترش تسلط بر شهر غزه و اشغال کامل نوار غزه موجی از محکومیتها و مخالفتها را در سطح بین المللی به راه انداخته است.
