به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه شنبه آئین گرامی داشت روز خبرنگار به همت سپاه ناحیه شاهرود و همچنین اداره ارشاد اسلامی و فرمانداری این شهرستان به میزبانی یک مجموعه گردشگری برگزار شد.

در این مراسم که خبرنگاران و اصحاب رسانه و خانواده‌هایشان در آن حضور داشتند، از خبرنگاران فعال در رسانه‌های شهرستان شاهرود تقدیر به عمل آمد.

سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در این مراسم ضمن قدردانی از خبرنگاران شهرستان به خصوص در طول جنگ ۱۲ روزه، گفت: خبرنگاران با اطلاع رسانی دقیق نگذاشتند که دشمن شبهات خود را بین مردم تزریق کند.

اسماعیلی با بیان اینکه خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند، ابراز کرد: این قشر در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چهار شهید را تقدیم کردند که روز خبرنگار بهترین زمان برای گرامی داشت یاد این افراد است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران رسالت مهمی در جامعه دارند، افزود: خبرنگاران با پایش اطلاعات تلاش دارند که سریع‌ترین و با اهمیت ترین مسائل و اطلاعات را به دست مخاطبان برسانند.

فرمانده سپاه شاهرود همچنین از برگزاری رزمایش بزرگ سپاه در این شهرستان خبر داد و گفت: این رزمایش در بخش‌های مختلف محرومیت زدایی از روز نهم مردادماه آغاز و تا به امروز ادامه داشت.

اسماعیلی با بیان اینکه در این رزمایش دو هزار میلیارد تومان خدمت شامل بسته‌های معیشتی، ازدواج آسان، جهیزیه، کمک به نیازمندان، ساخت راه و تجهیز و بهسازی مدارس روستایی و… در سراسر شهرستان شاهرود انجام شده است.

وی همچنین گفت: دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز توسط سپاه شهرستان شاهرود با توجه به خشکسالی‌ها و کمبود منابع آبی، صرف جداسازی مصارف سپاه شامل فضای سبز از آب شرب مصرفی مردم هزینه شده است.