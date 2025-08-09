به گزارش خبرنگار مهر، سجاد محمدیارزاده، نماینده تامالاختیار استاد محمود فرشچیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از تدفین پیکر این هنرمند نامدار کنار مقبره صائب تبریزی در اصفهان خبر داد.
وی با اشاره به آخرین وصیت استاد فرشچیان اظهار کرد: «طبق خواسته ایشان، پیکرشان پس از تشییع از مقابل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان جایی که مسیر هنریشان را آغاز کردند در جوار آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده خواهد شد.»
محمدیارزاده افزود: «البته پیشتر وصیت استاد بر دفن در «مام وطن» بود، اما در گفتوگوهای اخیر، بهطور ضمنی بر دفن در کنار صائب تبریزی تأکید کردند.»
به گفته او، به محض فراهم شدن شرایط پروازی، پیکر استاد از آمریکا به دبی و سپس به اصفهان منتقل میشود و همچنین برنامهریزی برای برگزاری مراسمی در تهران نیز انجام شده که زمان آن اعلام خواهد شد.
نظر شما