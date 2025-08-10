  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۱۶

توقیف موتورسیکلت سنگین ۱۰ میلیارد ریالی در گلپایگان

گلپایگان _فرمانده انتظامی گلپایگان گفت:یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از نوع CB1300 توقیف شد و راکب آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

سرهنگ علی‌اصغر محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین گشت‌زنی و برپایی تور ایست و بازرسی مقطعی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین برخورد کردند که راکب آن به فرمان ایست مأموران توجه نکرد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات عملیاتی و با هماهنگی و همکاری سایر واحدهای انتظامی، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق از نوع CB1300 توقیف و با دستور مقام قضائی، به دلیل نداشتن مدارک گمرکی و هویتی به پارکینگ منتقل شد. راننده نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گلپایگان تصریح کرد: کارشناسان، ارزش موتورسیکلت توقیف‌شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

