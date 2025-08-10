«فایننشال تایمز»: میان مقامات نظامی و سیاسی «اسرائیل» شکاف وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که میان کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل طرح نقشه اشغال کامل غزه بعد از گذشت یک هفته از درگیری‌های کلامی و اتهام زنی میان نتانیاهو و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش شکاف ایجاد شده است.

در این گزارش آمده است که این درگیری‌های لفظی بیانگر میزان اختلافات موجود بین مقامات نظامی و سیاسی تل آویو است.

طی روزهای گذشته در حالی که زامیر بر مخالفت خود با طرح اشغال کامل غزه به دلیل کمبود نیرو و تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست تاکید می‌کرد اعضای کابینه نتانیاهو و خود او خواهان تسلیم شدن زامیر در برابر این طرح بودند.

فایننشال تایمز نوشت که این نخستین باری نیست که مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی علناً با یکدیگر درگیر می‌شوند.