به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانواده‌های اسرای صهیونیست با تجمع در مرکز تل آویو و برگزاری یک کنفرانس خبری اعلام کردند که اگر یکی از این اسرا در غزه کشته شوند آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رها نخواهند کرد و تبعات این رخداد به عهده نتانیاهو خواهد بود.

آنها خواهان توقف جنگ در غزه و آزاد کردن اسرای صهیونیست به جای آغاز یک عملیات نظامی دیگر شدند.

خانواده‌های اسرای صهیونیست اضافه کردند که ساکنان اراضی اشغالی باید برای اعتصاب عمومی وارد عمل شوند. آنها کابینه نتانیاهو را کابینه مرگ توصیف کردند.

شب گذشته نیز اعتراضات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو به خشونت و درگیری کشیده شد.