به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با اشاره به تأمین، تدارک و توزیع ۴۵ هزار و ۷۲۰ تن انواع کود یارانه‌ای از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مردادماه اظهار کرد: این مقدار شامل ۳۷ هزار و ۳۶۶ تن کود اوره، معادل ۳۸ درصد سهمیه سالانه استان است.

وی افزود: تخصیص سهمیه به شهرستان‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان است و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وظیفه تأمین و توزیع آن را بر اساس برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی دارد.

الیاسی با اشاره به حمل روزانه تا سقف ۴۰۰ تن کود از ابتدای سال، این روند را نقشی مؤثر در تحقق اهداف تأمین کود دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی و شبکه منظم توزیع، کود مورد نیاز کشاورزان در موعد مقرر به دست آنان می‌رسد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از فعالیت ۱۰۳ کارگزار و عامل فروش در سراسر استان خبر داد که عملیات توزیع را به‌صورت هدفمند انجام می‌دهند و گفت: این اقدام گامی در حمایت از تولید پایدار، افزایش بهره‌وری و تأمین به‌هنگام نهاده‌های کشاورزی است.