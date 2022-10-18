به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با اعلام این خبر گفت: مقدار چهارده هزار و ۵۰۰ تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بر اساس سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی و از طریق سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی، از ابتدای شهریور تا ۲۳ مهرماه سال جاری توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: با تخصیص‌های مناسب کود شیمیایی توسط دفتر مرکزی شرکت به استان همدان و حمل و نقل سریع آن، در تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت‌های پاییزه مشکلی وجود ندارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه توزیع کود علاوه بر ذخیره انباری، از مبادی و پتروشیمی‌های کشور نیز به مقصد کارگزاران و عاملین فروش و همچنین انبارهای سازمانی شرکت حمل و تخلیه می‌شود، گفت: در حال حاضر، بالغ بر ۲۳ هزار تن انواع کود شیمیایی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ذخیره شده است.

الیاسی در ادامه، از حمل و ارسال کود شیمیایی بدون وقفه در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا این نهاده مهم به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.