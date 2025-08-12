پیشرفت محسوس خدمات اربعین در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی ظهر سهشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه مردم این استان در خدمترسانی به زائران گفت: شهدای عزیز این استان با فداکاریهای خود برگهای زرینی در تاریخ بر جای گذاشتهاند و امروز نیز مردم و مسئولان استان کرمانشاه با روحیهای مثالزدنی در خدمت به زائران اربعین پیشتاز هستند.
وی با بیان اینکه از آغاز اعزام زائران تاکنون حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج و حدود دو میلیون نفر بازگشتهاند، اظهار کرد: این حجم عظیم جابهجایی در مدت زمانی کوتاه، بدون تلاشهای بیوقفه دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی و همراهی مردم عزیز میسر نمیشد.
وزیر کشور ضمن قدردانی از میزبانی مردم و مسئولان عراق و همکاری خوب دولت این کشور، تصریح کرد: هر سال باید بهتر از سال قبل عمل کنیم و برای سال آینده نیز باید از همین حالا برنامهریزی شود تا مشکلات و کمبودها برطرف گردد.
مؤمنی با اشاره به اولین سفر کاری خود پس از رأی اعتماد به استان کرمانشاه، پیشرفت محسوس خدمات اربعین نسبت به سال گذشته را قابلتوجه دانست و افزود: نیروهای نظامی، امنیتی، ارتش، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرزبانی، اورژانس، هلال احمر، راهداری، رسانهها و سایر دستگاهها با مدیریت استاندار کرمانشاه، تصویری زیبا از همکاری و همدلی میان دولت و مردم خلق کردند.
وی بر ضرورت توسعه زیرساختها برای افزایش ظرفیت پذیرش زائر در مرز خسروی تأکید کرد و گفت: احداث و ساماندهی پارکینگها، تجهیز و گسترش مواکب، تکمیل ۲۷ کیلومتر مسیر باقیمانده، آشکارسازی جاده، خطکشی، جداسازی مسیر رفت و برگشت از تهران تا مرز خسروی و تسریع در عملیات گیتهای ورودی و خروجی از جمله اولویتهاست.
وزیر کشور همچنین با اشاره به اوج بازگشت زائران در دو روز قبل و بعد از اربعین، تأمین ناوگان حملونقل عمومی را تنها دغدغه جدی دانست و اظهار داشت: وزارتخانهها و دستگاههای مسئول باید خودروها و اتوبوسهای موردنیاز را در اختیار کمیته حملونقل قرار دهند و زائران نیز زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا مشکلی در جابهجایی ایجاد نشود.
مؤمنی در پایان با تأکید بر آغاز فوری آسیبشناسی اربعین ۱۴۰۴، گفت: همانطور که رئیسجمهور نیز تأکید کردهاند، باید نقاط قوت و ضعف شناسایی و برای رفع کاستیها اقدام شود تا سال آینده شاهد برگزاری مراسمی باشکوهتر، ایمنتر و منظمتر باشیم.
