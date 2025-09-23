  1. استانها
  2. فارس
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

کریمی: ۱۲ هزار دانش‌آموز عشایر در فارس مشغول به تحصیل هستند

کریمی: ۱۲ هزار دانش‌آموز عشایر در فارس مشغول به تحصیل هستند

شیراز- مدیرکل امور عشایر فارس، اول مهر از افتتاح بزرگ‌ترین مدرسه شبانه‌روزی کشور در شیراز خبر داد و گفت: در این استان ۱۲ هزار دانش آموز عشایری مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید کریمی صبح سه شنبه در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس بر اهمیت این روز برای دانش‌آموزان تأکید کرد و اول مهر را روزی خاص و شروعی پرانرژی برای سال تحصیلی جدید دانست.

وی هدف نظام تعلیم و تربیت را تحقق اهداف سند تحول بنیادین دانست و ادامه داد: تلاش برای رسیدن به این مهم با همکاری و همت همه مسئولان و فرهنگیان امکان‌پذیر است.

مدیرکل امور عشایر فارس همچنین با اشاره به حضور بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز عشایری در استان فارس و استان‌های همجوار بر اهمیت آموزش در مناطق عشایری تأکید کرد و افزود: افتتاح بزرگ‌ترین مدرسه شبانه‌روزی کشور در این منطقه که برای نخستین بار آغاز به کار می‌کند با هدف ارتقا سطح آموزش و تربیت دانش‌آموزان عشایری است و امیدواریم با همراهی مسئولان و تلاش‌های فرهنگیان منجر به موفقیت‌های بیشتر در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران شود.

کد خبر 6598780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها