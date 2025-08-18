راه اندازی قرارگاه فتح حیات در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید مقامی از راه اندازی نخستین «قرارگاه فرهنگی فتح حیات» در دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و گفت: این قرارگاه پاسخی هوشمندانه به جنگ شناختی دشمن و ابزاری برای تبیین حقایق و تقویت خانواده‌ها خواهد بود که در این قرارگاه، برای تبیین و روشنگری حقایق و مقابله با عملیات روانی دشمن فعالیت می‌شود.

وی ادامه داد: در این قرارگاه، فقط به فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری بسنده نمی‌کنیم، تدوین مقدماتی راهبردی پدافند غیرعامل فرهنگی نیز در قالب پژوهش جمعی در دانشگاه‌های استان آغاز شده و این راهبرد به عنوان نقشه راهی برای مصونیت‌سازی فرهنگی جامعه دانشگاهی در برابر تهدیدات نرم دشمن عمل خواهد کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: با هدف ارتقای سطح آگاهی و بصیرت سیاسی، سلسله نشست‌های تبیین سیاسی ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است. این نشست‌ها به اساتید کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق مسائل روز، در فرآیند روشنگری دانشجویان و جامعه نقش موثرتری ایفا کنند.

حجت الاسلام مقامی تصریح کرد: اولویت قرارگاه «فتح حیات» توجه به خانواده و نیازهای آن است. در همین راستا، ما مشاوره‌های رایگان برای کارکنان علوم پزشکی و عموم مردم در زمینه‌های خانواده، ازدواج، تربیت فرزند و مسائل اعتقادی را آغاز کرده‌ایم. این خدمات، گامی برای تقویت بنیان خانواده‌ها و ایجاد آرامش روانی در فضای پرتنش کنونی است.

رویداد فرهنگی نقاشی «ایران قوی» در اربعین حسینی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تمام این اقدامات، بخشی از یک حرکت بزرگ‌تر و یکپارچه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبیین حقایق، تقویت فرهنگ و ارزش‌های ملی و مذهبی و افزایش آگاهی و امید در جامعه است. ما معتقدیم با وحدت و تلاش جمعی می‌توانیم در این جنگ فرهنگی نیز به پیروزی دست یابیم.

وی ادامه داد: نخستین سایت کشور با عنوان «فتح حیات» در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه تلاش داریم در اربعین حسینی (ع) که با اربعین شهدای جنگ ۱۲ روزه مقارن شده، نقاشی که روایتگری ۱۲ روز همبستگی ایران اسلامی است که با مشارکت دانشجویان و کادر درمان دانشگاه آغاز شده و قرار است آثار آن به خانواده شهدای هسته‌ای اهدا شود.

تولید نشریات تخصصی و برگزاری ۷۰ برنامه فرهنگی در ۴۸ روز

حجت الاسلام مقامی همچنین از راه‌اندازی سایت و تولید سه نشریه تخصصی با عناوین «۱۲ جنگ ۱۲ روز»، «نوا» و «گاف» در مدت ۴۸ روز خبر داد و افزود: در این مدت بیش از ۷۰ برنامه مختلف از جمله سلسله نشست‌های تخصصی تبیینی برای اساتید، دانشجویان و کارمندان برگزار شده است.

