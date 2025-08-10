جبران کمبودهای گذشته در کردستان نیازمند تخصیص عادلانه منابع است

رسول شیخی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های استان گفت: هیچ‌گاه تبعیضی در توسعه مناطق استان قائل نشده‌ام، اما واقعیت این است که کردستان در حوزه راه، آب و زیرساخت‌ها با کمبودهای اساسی مواجه است و این کمبودها باید با یک نگاه عدالت‌محور و حتی تبعیض مثبت جبران شود.

وی افزود: جاده‌های روستایی بخش سریش‌آباد به ویژه مسیرهای آسفالت‌شده، جزو پرخطرترین محورهای استان هستند و نیازمند بازسازی فوری‌اند.

آبرسانی از سد آزاد به قروه از پروژه‌های اضطراری کردستان است

نماینده دهگلان با اشاره به پروژه آبرسانی از سد آزاد به قروه و دهگلان گفت: این طرح جزو پروژه‌های اضطراری استان است و باید تکمیل ۲۸ کیلومتر خط انتقال و احداث تصفیه‌خانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: کیفیت آب شرب فعلی مطلوب نیست و مردم از طعم و رنگ آب گلایه دارند.

شیخی زاده در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد شدید از وضعیت معدن طلای قروه اظهار داشت: واگذاری این معدن با رانت همراه بوده و تخلفات گسترده‌ای در برداشت‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: مجوز برداشت پنج تن صادر شده اما بیش از ۱۳ تن استخراج شده است.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش بیماران سرطانی در منطقه دلبران، خواستار ورود کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت معدن شد و تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند در این معدن چه می‌گذرد و چرا تعهدات زیست‌محیطی و فنی آن اجرا نشده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در پایان گفت: سال جاری، سالی حساس برای کشور و استان است و امیدوارم با صبر، حوصله و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه شتاب بگیرد.