  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۰

جبران کمبودهای گذشته در کردستان نیازمند تخصیص عادلانه منابع است

جبران کمبودهای گذشته در کردستان نیازمند تخصیص عادلانه منابع است

قروه- نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی به پروژه‌های زیرساختی کردستان گفت: اجرای عدالت در تخصیص منابع باید با نگاه جبران کمبودهای گذشته استان همراه باشد.

رسول شیخی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های استان گفت: هیچ‌گاه تبعیضی در توسعه مناطق استان قائل نشده‌ام، اما واقعیت این است که کردستان در حوزه راه، آب و زیرساخت‌ها با کمبودهای اساسی مواجه است و این کمبودها باید با یک نگاه عدالت‌محور و حتی تبعیض مثبت جبران شود.

وی افزود: جاده‌های روستایی بخش سریش‌آباد به ویژه مسیرهای آسفالت‌شده، جزو پرخطرترین محورهای استان هستند و نیازمند بازسازی فوری‌اند.

آبرسانی از سد آزاد به قروه از پروژه‌های اضطراری کردستان است

نماینده دهگلان با اشاره به پروژه آبرسانی از سد آزاد به قروه و دهگلان گفت: این طرح جزو پروژه‌های اضطراری استان است و باید تکمیل ۲۸ کیلومتر خط انتقال و احداث تصفیه‌خانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: کیفیت آب شرب فعلی مطلوب نیست و مردم از طعم و رنگ آب گلایه دارند.

شیخی زاده در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد شدید از وضعیت معدن طلای قروه اظهار داشت: واگذاری این معدن با رانت همراه بوده و تخلفات گسترده‌ای در برداشت‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: مجوز برداشت پنج تن صادر شده اما بیش از ۱۳ تن استخراج شده است.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش بیماران سرطانی در منطقه دلبران، خواستار ورود کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت معدن شد و تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند در این معدن چه می‌گذرد و چرا تعهدات زیست‌محیطی و فنی آن اجرا نشده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در پایان گفت: سال جاری، سالی حساس برای کشور و استان است و امیدوارم با صبر، حوصله و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه شتاب بگیرد.

کد خبر 6555954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها