به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخیزاده نماینده مردم قروه و دهگلان صبح شنبه در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: هدف اصلی سیاستهای مالیاتی و یارانهای باید حمایت از تولید باشد، اما در حال حاضر بخش قابل توجهی از این ظرفیتها بهصورت مؤثر در خدمت توسعه تولید استان قرار نگرفته است.
وی با اشاره به معافیتهای مالیاتی شرکتها افزود: برخی شرکتها از معافیتهای مالیاتی قابل توجهی برخوردار هستند، اما نقش ملموسی در توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساختهای استان ندارند و این موضوع به یک چالش جدی تبدیل شده است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح این روند در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با اصلاح قوانین، زمینهای فراهم شود تا منابع مالیاتی در مسیر توسعه زیرساختها، آموزش، فناوری و سایر نیازهای استان هزینه شود.
شیخیزاده با انتقاد از نحوه فعالیت مالی برخی شرکتها در استان بیان کرد: بسیاری از شرکتها حسابهای بانکی در استان دارند، اما گردش مالی اصلی آنها در خارج از استان انجام میشود که این موضوع موجب محرومیت کردستان از منافع اقتصادی این فعالیتها شده است.
وی تأکید کرد: ضروری است دستگاههای مسئول با جدیت موضوع بازگشت گردش مالی شرکتها به استان را پیگیری کنند، چرا که این اقدام نقش مهمی در تقویت منابع مالی و توسعه اقتصادی کردستان خواهد داشت.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان از طریق تأمین تسهیلات ریالی و ارزی ضروری است و بانکها باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
شیخیزاده خاطرنشان کرد: مجلس و مسئولان استانی آمادگی دارند با همکاری و هماهنگی بیشتر، موانع پیشروی تولید و سرمایهگذاری را برطرف کرده و زمینه رونق اقتصادی استان را فراهم کنند.
