سارق کابل برق در کاشان حین سرقت دچار برق‌گرفتگی شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اظهار داشت: سارق کابل برق حین سرقت دچار برق‌گرفتگی شد و به شدت مصدوم شد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد برق‌گرفتگی در یکی از محورهای مواصلاتی به شهر کاشان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور مأموران و نیروهای امدادی در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد فردی ۳۶ ساله برای سرقت کابل فشار قوی به بالای تیر برق رفته بود، افزود: سارق در حین سرقت دچار برق‌گرفتگی و سوختگی شد و با سقوط از ارتفاع، به شدت مصدوم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه آلات و ادوات جرم از قبیل قیچی در کنار فرد مصدوم کشف شد، گفت: در این زمینه پرونده قضائی تشکیل و مصدوم توسط عوامل امدادی برای درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

