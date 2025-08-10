به گزارش خبرگزاری مهر، محقق دانه‌های روغنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، گفت: رقم صفه با سازگاری بالا و عملکرد قابل توجه، به‌ویژه در اراضی کم‌بازده حاشیه دریاچه ارومیه معرفی شده است.

بهمن پاسبان اسلام، تصریح کرد: توسعه کشت این رقم در منطقه می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از متروکه شدن اراضی لب‌شور و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان داشته باشد.

گفتنی است این رقم بهاره گلرنگ، با تکیه بر ویژگی‌هایی همچون گل قرمز رنگ و باکیفیت، مقاومت به شوری خاک و نیاز آبی کم، گامی مؤثر در راستای پایداری کشاورزی و حفظ منابع طبیعی منطقه به شمار می‌رود.