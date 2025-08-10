  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

آغاز برداشت گلرنگ صفه در اراضی کم‌بازده آذربایجان شرقی

آغاز برداشت گلرنگ صفه در اراضی کم‌بازده آذربایجان شرقی

تبریز- برداشت مزرعه تولید بذر رقم بهاره صفه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محقق دانه‌های روغنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، گفت: رقم صفه با سازگاری بالا و عملکرد قابل توجه، به‌ویژه در اراضی کم‌بازده حاشیه دریاچه ارومیه معرفی شده است.

بهمن پاسبان اسلام، تصریح کرد: توسعه کشت این رقم در منطقه می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از متروکه شدن اراضی لب‌شور و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان داشته باشد.

گفتنی است این رقم بهاره گلرنگ، با تکیه بر ویژگی‌هایی همچون گل قرمز رنگ و باکیفیت، مقاومت به شوری خاک و نیاز آبی کم، گامی مؤثر در راستای پایداری کشاورزی و حفظ منابع طبیعی منطقه به شمار می‌رود.

کد خبر 6556065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها