توزیع ۲۱۲ تن کالاهای اساسی در آستانه اربعین بین مواکب آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی، روز یکشنبه با بیان اینکه در مرحله نخست این برنامه در تیرماه ۳۰۰ تن برنج هندی، ۸۰ تن گوشت قرمز و ۱۲۰ تن گوشت مرغ توزیع شده است در خصوص مرحله دوم توزیع کالاهای اساسی در اربعین حسینی و دهه آخر صفر در استان اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات و با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، سهمیه اقلام اساسی ویژه اربعین حسینی بین هیئات مذهبی، تکایا و دسته‌جات عزاداری شهرستان‌ها توزیع شد.

وی افزود: براساس برش شهرستانی اعلام‌شده از سوی اداره تبلیغات اسلامی استان مجموع اقلام اختصاص‌یافته در مرحله دوم شامل ۳۶ تن برنج هندی، ۱۵ تن گوشت قرمز و ۴۲ تن گوشت مرغ منجمد است که با هماهنگی اداره کل غله و خدمات بازرگانی و اداره پشتیبانی امور دام استان به مباشران معرفی‌شده تحویل می‌شود.

شفیعی در خصوص نحوه توزیع خاطرنشان کرد: ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نمایندگان هیئات مذهبی را با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی معرفی کرده و رونوشتی از معرفی‌نامه را جهت نظارت به اداره بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال می‌کنند.

وی از توزیع ۲۱۲ تن کالاهای اساسی در آستانه اربعین حسینی جهت تأمین نیازمندی‌های کالاهای اساسی مواکب استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این کالاها شامل ۱۰۰ تن برنج، ۵۵ تن گوشت قرمز، ۴۴ تن گوشت مرغ و ۱۳ تن شکر بوده است.