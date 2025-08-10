محور جشنواره ابوذر کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عرفانی صبح یکشنبه در مراسم روز خبرنگار با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا بالاخص ۱۲ شهید خبرنگار در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه استان و فعالان این عرصه تبریک گفت.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه در کردستان افزود: حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در این جمع نشان از اهمیت جایگاه خبرنگاران و اهالی رسانه دارد.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح به لحاظ مأموریتی یک تشابه با مأموریت خبرنگاران دارند، چرا که پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران حق هستند و شما نیز پاسداران حقیقت محسوب می‌شوید.

عرفانی همچنین به رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره استانی ابوذر اشاره کرد و گفت: محور ویژه امسال این جشنواره به کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان اختصاص دارد و همچنین محور جدیدی به مجاهدت‌های خبرنگاران در جنگ تحمیلی اختصاص یافته است.

این مراسم با حضور اصحاب رسانه استان کردستان برگزار شد.