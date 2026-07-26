«حسینیه ایران» در خدمت زائران اربعین حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان یزد که همواره به عنوان «حسینیه ایران» یاد شده، در ایام اربعین حسینی نیز همگام با زائران اباعبدالله(ع) در مسیر کربلا قرار گرفته است.
در این مسیر با توجه به شرایط خاص و حضور گسترده خیل عظیم مشتاقان در این سفر، شاهد یک عملیات لجستیکی و انسانی گسترده از سوی نهادهای مختلف استان هستیم که با هدف تسهیل عبور و مرور زائران، تمامی ظرفیتهای لازم را در دو مرز استراتژیک مهران و شلمچه به کار گرفتهاند.
پشتیبانی و استقرار ستاد اربعین استان یزد در مرز مهران
دبیر ستاد اربعین استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام استقرار این ستاد در مرز مهران، از حضور فعال موکب حضرت سیدالشهدا(ع) و کمیته خدمات شهری در مرز مهران و شهر «شباب» از شهرهای استان ایلام در مسیر مرز خبر داد.
سعید رستگاری با تشریح جزئیات نیروها و تجهیزات افزود: قریب به ۱۰۰ نفر از خادمان اباعبدالله(ع) از کمیتههای مختلف ستاد اربعین استان یزد، در قالب شیفتهای مختلف در مرز مهران به زائران خدمت میکنند.
وی افزود: همچنین تمامی ماشینآلات سبک، سنگین، نیمهسنگین، خدماتی و امدادی استان به مرز اعزام شدهاند تا خدماترسانی در این منطقه به بالاترین سطح برسد همچنین بخشی از توان حملونقل شهرداری نیز برای تسهیل تردد زائران در مرز شلمچه اختصاص یافته است.
پشتیبانی هوشمند مدیریت بحران یزد در مرز
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعزام تجهیزات تخصصی، ستون فقرات پشتیبانی این ایام را تشکیل میدهد گفت: این اداره با هدف تسهیل امور اجرایی، یک ناوگان عملیاتی ویژه را به ستاد اربعین اعزام کرده است.
احسان بالاکتفی با ارائه جزئیات دقیق این ناوگان گفت: در حال حاضر ۵ دستگاه خودروی تخصصی شامل یک دستگاه کمپرسی ۱۰ تنی، یک دستگاه کمپرسی ۶ تنی، یک کامیونت اتاقدار، یک کامیونت یخچالدار و یک دستگاه پیکاپ هایلوکس به همراه دو دستگاه موتورسیکلت، به همراه یک تیم عملیاتی ۵ نفره به صورت ثابت در منطقه مستقر شدهاند.
وی تأکید کرد: این خودروها که به تجهیزاتی نظیر تانکر آب مجهز شدهاند، وظیفه اصلی انتقال کالا و نگهداری اقلام را در طول مسیر و محل برگزاری مراسم بر عهده دارند و در صورت نیاز، اعزام نیرو و ماشینآلات بیشتر در دستور کار خواهد بود.
خدمترسانی شهرداری یزد در مرزهای خروجی کشور
در تکمیل این زنجیره خدماتی، شهرداری یزد نیز با برنامهریزی دقیق، حضور خود را در دو نقطه کلیدی شلمچه و مهران تثبیت کرده است.
شهردار یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم این سنت برای چهارمین سال از سوی شهرداری یزد گفت: امسال نیز یزد در کنار سایر شهرداریهای کشور، مسئولیت خدماترسانی در دو مرز خروجی کشور را بر عهده دارد.
ابوالقاسم محیالدینی گفت: ۱۸ دستگاه اتوبوس درونشهری به همراه ۵۰ راننده و کادر فنی از سحرگاه دوم مردادماه در مرز شلمچه مستقر شدهاند تا جابهجایی زائران از پارکینگها تا پایانه مرزی را مدیریت کنند.
شهردار یزد همچنین افزود: در مرز مهران، ۱۰۰ نفر از پرسنل فرهنگی، خدماتی، پاکبانان و کادر پشتیبانی در دو شیفت ۸ روزه فعالیت خواهند کرد. این تیمها از تجهیزات امدادی شامل دو خودروی آتشنشانی، یک آمبولانس حمل متوفی و خودروهای مکانیزه جمعآوری و پرس زباله بهره میبرند.
همافزایی میان دستگاههای خدماترسان، نشان از آمادگی بالا و یک مدیریت واحد و هدفمند برای خدمت به زائران دارد. با استقرار ماشینآلات سنگین، ناوگان حملونقل و نیروهای انسانی در نقاط حساس مرزی، استان یزد در مسیر زیارت اربعین، سفری ایمن و آرام برای مردم فراهم میشود.
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