آزادی ۶ زندانی غیر عمد در البرز توسط بهرنگ علوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر مقدسی اظهار کرد: سید بهرنگ علوی، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد با حضور اعضای خیریه حضرت خدیجه کبری (س)، ۶ زندانی را از زندان آزاد کرد.

وی اضافه کرد: این اقدام انسانی در دفتر ستاد مردمی دیه استان البرز انجام شد و حاصل فروش یک پیراهن معروف بود که بهرنگ علوی در نقش «جوکر» در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پوشیده بود.

مدیر ستاد دیه استان البرز گفت: حضور هنرمندان متعهد و نهادهای خیریه همواره موجب برکت و تأثیرگذاری بیشتر در امور اجتماعی شده چرا که این همکاری‌ها نه تنها به آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند منجر می‌شود بلکه خانواده‌ها و افراد بی شماری را از نگرانی و رنج نجات می‌دهد.

مقدسی تأکید کرد: زندانیان جرایم غیرعمد، افرادی هستند که بدون قصد بد و به دلیل تعهدات مالی، دیات غیرعمد یا مهریه در زندان و بازداشت به سر می‌برند. مداخله خیرین و نیکوکاران در این شرایط می‌تواند سرنوشت بسیاری را تغییر دهد، آزادی یک فرد، در حقیقت آزادی یک خانواده است.

مدیر ستاد دیه استان البرز گفت: در زمان حاضر بیش از ۴۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان چشم‌انتظار مساعدت مالی و حمایت‌های مردمی هستند و ستاد مردمی دیه با همکاری خیرین و نهادهای قضائی در تلاش است تا زمینه آزادی این افراد نیز فراهم شود.

بهرنگ علوی هنرمند کشورمان پیش از این در سخنانی گفته بود: بسیار خوشحالم که این پیراهن پس از تمام حواشی‌هایی که به همراه داشت در نهایت به خیر و رحمت انجامید و موجب آزادی چند تن از زندانیان نیازمند شد.

وی بیان کرد: از خداوند متعال سپاسگزارم که این فرصت را برایم فراهم کرد و همچنین اقدام احسان علیخانی به خاطر دعوت به برنامه رئالیتی شوی «جوکر» نیز قابل تقدیر است که نقطه آغاز این حرکت خیر بود.