پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه بزرگ آبرسانی نوشهر و چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی به شهرهای نوشهر و چالوس پیشرفت پروژه بزرگ آبرسانی به شهرهای نوشهر، چالوس و مرزن آباد را ۳۵ درصد اعلام کرد.
وی گفت: امیدوارم این پروژه طبق برنامه پیش برود و در حال حاضر تأمین منابع مالی از جمله دغدغهها است.
وی با اشاره به تملک اراضی برای اجرای طرح افزود: با توجه به اینکه این پروژه ملی است همه بخشها باید برای تحقق آن همکاری داشته باشند.
به گزارش مهر، کلنگ آغاز عملیات اجرایی این طرح که فاز نخست مجتمع شماره ۲ طرح تأمین آب آشامیدنی پایدار مازندران از منابع سطحی محسوب میشود آبان ۱۳۹۶ با پیشبینی اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به زمین زده شد و قرار بود طی برنامه زمانبندی چهار ساله به بهرهبرداری برسد.
با اجرای کامل این طرح ملی آبرسانی به شهرهای نوشهر، چالوس، هچیرود و مرزنآباد و ۱۲۹ روستای این منطقه از منابع سطحی انجام میشود و آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان استان از منابع سطحی تأمین خواهد شد.
