  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

کشف و بازگرداندن کیف حاوی ۱۶ میلیون تومان به زائر در مرز مهران

کشف و بازگرداندن کیف حاوی ۱۶ میلیون تومان به زائر در مرز مهران

فرمانده هنگ مرزی مهران، از پیدا شدن کیف گمشده زائری با ۲۶۱ هزار دینار نقد و مدارک شخصی در مرز مهران خبر داد که بلافاصله به صاحبش تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه علی حسینی، فرمانده هنگ مرزی مهران بیان داشت: یکی از زائران عزیز در مسیر بازگشت از زیارت اربعین، کیفی حاوی ۲۶۱ هزار دینار عراقی معادل ۱۶ میلیون تومان وجه نقد و مدارک شناسایی و اقلام شخصی را در محل درب خروج از کشور گم کرده بود که توسط احدی از مرزبانان این کیف پول پس از شناسایی و بررسی و احراز هویت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.

فرمانده هنگ مرزی مهران ضمن تقدیر از صحت عمل مأموران حاضر در پایانه مرزی مهران، تصریح کرد: این اقدام در کنار هزاران خدمت بی منت دیگر که توسط مرزبانی در ایام اربعین انجام می‌شود، نماد روشنی از صحت عمل، امانت داری و رویکرد مردمی مجموعه مرزبانی است.

وی تأکید داشت: مرزبانان افتخار این را دارند که در این ایام به زائران امام حسین (ع) در پایانه مرزی مهران خدمات رسانی می‌کنند.

کد خبر 6556221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها