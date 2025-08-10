کشف و بازگرداندن کیف حاوی ۱۶ میلیون تومان به زائر در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه علی حسینی، فرمانده هنگ مرزی مهران بیان داشت: یکی از زائران عزیز در مسیر بازگشت از زیارت اربعین، کیفی حاوی ۲۶۱ هزار دینار عراقی معادل ۱۶ میلیون تومان وجه نقد و مدارک شناسایی و اقلام شخصی را در محل درب خروج از کشور گم کرده بود که توسط احدی از مرزبانان این کیف پول پس از شناسایی و بررسی و احراز هویت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.

فرمانده هنگ مرزی مهران ضمن تقدیر از صحت عمل مأموران حاضر در پایانه مرزی مهران، تصریح کرد: این اقدام در کنار هزاران خدمت بی منت دیگر که توسط مرزبانی در ایام اربعین انجام می‌شود، نماد روشنی از صحت عمل، امانت داری و رویکرد مردمی مجموعه مرزبانی است.

وی تأکید داشت: مرزبانان افتخار این را دارند که در این ایام به زائران امام حسین (ع) در پایانه مرزی مهران خدمات رسانی می‌کنند.