۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی در سراسر کشور برگزار شد

آزمون عملی رشته علوم ورزشی آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در تمامی حوزه‌ها با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ نیروی متخصص از سراسر کشور به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، حامد عباسی آزمون عملی اظهار کرد: این رویداد با حضور بیش از ۲۰ هزار داوطلب در سراسر کشور توسط «سازمان سنجش آموزش کشور»، «پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت عتف» و همکاری ۲۶ دانشگاه و ۳۰۰۰ نیروی متخصص (عوامل اجرایی) برگزار شد.

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و مدیر اجرایی آزمون عملی با بیان اینکه در آزمون عملی سال جاری، تلاش شد تا ارزیابی دقیقی از متقاضیان تحصیل در رشته علوم ورزشی از نظر سلامت، وضعیت آمادگی جسمانی و حرکتی انجام شود، بیان کرد: نمره آزمون عملی همانند یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در هنگام اعلام نتیجه نهایی آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ برای «رشته علوم ورزشی / شیوه با آزمون» اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: داوطلبان پس از معاینه پزشکی و غربالگری وضعیت بدنی و تعادل، در آزمون عملی، تحت عنوان: «مجموعه هفت‌خان پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی» شرکت کردند که شامل: خان اول: «کشش بارفیکس خوابیده در ۲۰ ثانیه»، خان دوم: «دریبل فوتبال و بسکتبال»، خان سوم: «دراز و نشست در ۳۰ ثانیه»، خان چهارم: «پرش جفت از موانع»، خان پنجم: «دوی ۴ در ۹ متر»، خان ششم: «پرتاب توپ طبی» و خان هفتم: «دوی ۲۵۰ متر برای آقایان / دوی ۱۵۰ متر برای بانوان» بود.

