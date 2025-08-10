آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی در سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، حامد عباسی آزمون عملی اظهار کرد: این رویداد با حضور بیش از ۲۰ هزار داوطلب در سراسر کشور توسط «سازمان سنجش آموزش کشور»، «پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت عتف» و همکاری ۲۶ دانشگاه و ۳۰۰۰ نیروی متخصص (عوامل اجرایی) برگزار شد.

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و مدیر اجرایی آزمون عملی با بیان اینکه در آزمون عملی سال جاری، تلاش شد تا ارزیابی دقیقی از متقاضیان تحصیل در رشته علوم ورزشی از نظر سلامت، وضعیت آمادگی جسمانی و حرکتی انجام شود، بیان کرد: نمره آزمون عملی همانند یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در هنگام اعلام نتیجه نهایی آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ برای «رشته علوم ورزشی / شیوه با آزمون» اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: داوطلبان پس از معاینه پزشکی و غربالگری وضعیت بدنی و تعادل، در آزمون عملی، تحت عنوان: «مجموعه هفت‌خان پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی» شرکت کردند که شامل: خان اول: «کشش بارفیکس خوابیده در ۲۰ ثانیه»، خان دوم: «دریبل فوتبال و بسکتبال»، خان سوم: «دراز و نشست در ۳۰ ثانیه»، خان چهارم: «پرش جفت از موانع»، خان پنجم: «دوی ۴ در ۹ متر»، خان ششم: «پرتاب توپ طبی» و خان هفتم: «دوی ۲۵۰ متر برای آقایان / دوی ۱۵۰ متر برای بانوان» بود.