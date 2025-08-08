علمای شیعه و سنی سیستان وبلوچستان: فلسطین آزمون الهی برای مسلمانان است

خبرگزاری مهر، گروه استانها - فاطمه گلوی: اهمیت کمک کشورهای اسلامی به مردم فلسطین و به ویژه ساکنان نوار غزه، فراتر از یک اقدام حمایتی، بازتابی از هویت مشترک و آیندهنگری جهان اسلام و شرکت در آزمون بزرگ الهی است. مسئله فلسطین سالهاست که به نماد بحران عدالت در جهان تبدیل شده؛ اما آنچه امروزه اهمیت این کمکها را دو چندان میکند؛ پیشرفت رسانههای جهانی، و تلاش برای هویتزدایی از آرمان فلسطین است. کشورهای اسلامی اگر در این لحظه تاریخی دست به کار نشوند، نه تنها فرصت اصلاح یک بیعدالتی را از دست میدهند، بلکه بهتدریج از ریشههای اصیل خود جدا خواهند شد و روز قیامت نیز در مقابل خداوند سر افکنده میشوند.
غزه امروز فقط یک منطقه جنگزده نیست؛ غزه نمادی از بقای یک ملت در دل محاصره، فشار و فراموشی بینالمللی است. مردم آن با امید و ایمان، در برابر فشارهای روانی و اقتصادی، به طور روزانه مقاومت میکنند. کشورهای اسلامی با داشتن منابع عظیم اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک، میتوانند تکیهگاهی برای این ملت باشند. اما این کمکها نباید صرفاً واکنشی مقطعی به یک حمله نظامی یا بحران خبری یا صدور بیانیه و ابراز نگرانی باشد؛ بلکه باید در قالب یک راهبرد بلندمدت و به صورت عملی تعریف شود.
صدای واقعی مردم فلسطین باشیم
کشورهای مسلمان باید صدای واقعی مردم فلسطین را زنده نگه دارند؛ سکوت، نوعی همراهی با حذف فلسطین از حافظه جمعی نسلهای آینده است.
اگر فلسطین سقوط کند، این پیام به سایر نقاط جهان اسلام مخابره خواهد شد که مقاومت در برابر سلطه و اشغالگری بیفایده است. به همین دلیل، دفاع از فلسطین دفاع از اصل امکان پیروزی عدالت در جهان معاصر و در مقابل استکبار است.
کمک به فلسطین آزمونی است برای صداقت کشورهای اسلامی با شعارهایی که سالها سر دادهاند. اگر این حمایتها با درایت، استمرار و نوآوری همراه باشد، میتوان امید داشت که فلسطین تنها نمیماند، بلکه به الگویی برای بازسازی عزت امت اسلامی تبدیل میشود.
مردم غزه در خط مقدم دفاع از مقدسات اسلام هستند
امام جمعه اهل سنت نگور شهرستان دشتیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز یکی از بزرگترین فجایع انسانی در غزه در حال رخ دادن است، اما جهان اسلام تقریباً در برابر آن سکوت کرده است. مردم بیدفاعی که روزانه با گرسنگی، کمبود شدید دارو، بمبارانهای پیدرپی و ویرانی کامل خانهها و زیرساختهایشان مواجهاند، تنها ماندهاند. این وضعیت یک فاجعه انسانی گسترده است که نه فقط غزه، بلکه وجدان جهان اسلام را به چالش کشیده است.
مولوی عبدالرحمان عارفی افزود: مردم غزه فقط برای سرزمین خود نمیجنگند؛ آنها در خط مقدم دفاع از مقدسات اسلامی، از جمله مسجدالاقصی، قرار دارند. این نبرد فقط یک نبرد سیاسی یا جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از هویت دینی و تاریخی مسلمانان را در بر میگیرد. اگر امروز از آنها حمایت نشود، معنای آن این است که مسلمانان از دفاع از نخستین قبله خود نیز دست کشیدهاند.
سکوت و بی طرفی درباره غزه؛ خیانت به اسلام است
وی بیان کرد: با وجود این اهمیت، بیشتر دولتهای اسلامی یا سکوت کردهاند یا حتی مانع کمکرسانیهای مردمی شدهاند. در حالی که ملتها آمادگی دارند کمک کنند، این دولتهای وابسته به منافع غربی، با بیتفاوتی یا حتی همدستی با اشغالگران، در عمل راههای حمایت را بستهاند. این سکوت، نه بیطرفی، بلکه خیانت به اسلام و همدلی با جنایت است.
امام جمعه اهل سنت نگور گفت: در مقابل، مردمی که خود در شرایط سخت زندگی میکنند، مثل بسیاری از مردم مناطق محروم سیستان و بلوچستان، با وجود مشکلات، بخشی از اندک توان خود را برای کمک به فلسطینیها اختصاص میدهند. این حرکتها نشان میدهد که وجدان زنده، اما نیازمند هدایت و تقویت است. وظیفه همه ماست که این حمایتها را گستردهتر کنیم و صدای مظلوم را به گوش جهانیان برسانیم.
ایشان افزود: اگر امروز از فلسطین دفاع نکنیم، این بحران به زودی به دیگر کشورهای اسلامی سرایت خواهد کرد. رژیمی که از هیچ جنایتی شرم ندارد، قطعاً به مرزهای جغرافیایی محدود نمیماند. حمایت از غزه، نه فقط یک وظیفه انسانی، بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ امنیت و هویت همه امت اسلامی است.
مولوی عارفی تاکید کرد: وقت آن رسیده که ملتهای مسلمان، بدون اتکا به دولتهای بیاراده، خود وارد عمل شوند. باید کمکهای انسانی، رسانهای، و حتی فشارهای مردمی برای تغییر سیاستها، شکل بگیرد. این نبرد، نبرد حق و باطل است؛ و در چنین شرایطی، بیطرف ماندن ایستادن در کنار ظلم و ظالم است.
کمک به فلسطین یعنی پیشگیری از جنگ در خانه خودمان
امام جمعه زابل در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: مسئله فلسطین یک سنگر راهبردی برای جهان اسلام است. اگر این سنگر سقوط کند، نفوذ رژیم صهیونیستی و حامیانش تا قلب کشورهای مسلمان پیش میرود. در واقع دفاع از فلسطین، دفاع از مرزهای فرهنگی و اعتقادی ماست، حتی اگر هزار کیلومتر دورتر باشد.
حجتالاسلام مجید پوراندخت افزود: تصور کنید اگر مقاومت در فلسطین نباشد، رژیم صهیونیستی و جریانهای افراطی که از آن تغذیه میکنند، با قدرت بیشتری به مرزهای شرقی و غربی ما فشار خواهند آورد. کمک به فلسطین یعنی هزینه دشمن را برای تجاوز بالا ببریم.
مردم سیستان و بلوچستان پیوند فرهنگی و تاریخی با مسئله فلسطین دارند
وی ادامه داد: مردم این خطه تجربه تاریخی مقابله با تهدیدهای مرزی را دارند. همان روحیه دفاع از حریم و ناموس که در برابر دشمنان محلی داشتیم، امروز باید در برابر دشمنان امت اسلامی هم داشته باشیم. این پیوند فرهنگی و تاریخی ما را به فلسطین وصل میکند.
امام جمعه زابل تصریح کرد: کمک به فلسطین یعنی پیشگیری از جنگ در خانه خودمان. این فقط یک کار خیر خواهانه نیست بلکه سرمایهگذاری امنیتی، فرهنگی و ایمانی است.
