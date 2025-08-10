به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، همزمان با سی و پنجمین سالگرد تصویب قانون افراد دارای معلولیت آمریکا (ADA)، کارن بس شهردار لسآنجلس در مراسمی رسمی تفاهمنامه تعهد دسترسیپذیری بازیهای پارالمپیک لس آنجلس۲۰۲۸ را امضا کرد.
این سند، چارچوبی برای میزبانی فراگیر و بدون مانع از بازیهای المپیک و پارالمپیک آینده ارائه میدهد و تعهد شهرداری را به فراگیری و دسترسیپذیری برای همه، بهویژه افراد دارای اختلالات بینایی و سایر گروههای دارای معلولیت، رسمی میکند.
هجدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از ٢۴ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۷ (۱۵ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۸) در لسآنجلس برگزار خواهد شد.
