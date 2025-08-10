به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در آستانه سه سال مانده به برگزاری بازی‌های المپیک لس‌آنجلس و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی جهت کسب حداکثر سهمیه و حضوری قدرتمند در این آوردگاه بزرگ مسئولین کمیته ملی المپیک اولین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی خود را برگزار کردند.

در این نشست که با حضور محمود خسروی‌وفا رئیس، دکتر مهدی علی‌نژاد دبیر کل، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کارون اعزامی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا، عاطفه اسلامیان مدیر روابط بین‌الملل، دکتر رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته برگزار شد، مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی هر دو کاروان اعزامی به المپیک و بازی‌های آسیایی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

خسروی‌وفا با تاکید بر پیگیری هدفمند و دقیق برنامه‌های هر دو کاروان اعزامی ایران اظهار داشت: خوشبختانه برنامه‌های اصلی و سیاست‌گذارهای کلی برای اعزام کاروان‌های اعزامی به بحرین و ریاض انجام شده و وارد فاز اجرا شده‌ایم. وی ادامه داد: حال باید فعالیت‌های ناگویا و لس‌آنجلس را آغاز کنیم تا از زمان پیش‌رو حداکثر استفاده را ببریم. مسابقات کسب سهمیه المپیک بزودی آغاز خواهد شد و ما باید پیش از الان هماهنگی‌های لازم را با فدراسیون‌های المپیکی انجام دهیم. دکتر علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز با تاکید بر دقیق و منظم بودن ستادهای برگزاری بازی‌های آسیایی و المپیک اظهار داشت: هر دو ستاد بازی‌های آسیایی و المپیک فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند و در بحث المپیک لس‌آنجلس شاهدیم که در فاصله ۳ ساله، برنامه دقیق بازی‌ها نیز مشخص شده است.

وی یادآور شد: با این‌که پیش‌بینی تعداد سهمیه‌ها در برخی رشته‌های غیرمدال‌آور سخت است اما باید هر چه سریع‌تر استارت کار را بزنیم تا با تیمی منسجم، آماده اجرای مصوبات ستاد هیأت اجرایی برای حمایت از رشته‌های اعزامی باشیم.

در ادامه نشست دکتر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا گزارشی کامل از فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش‌روی کادر سرپرستی ارائه داد و گفت: خوشبختانه زمان خوبی برای اجرای برنامه‌ها در دست داریم اما با چند چالش بزرگ همانند انتخابات فدراسیون‌های المپیکی روبرو هستیم که امیدوارم برای آن تدبیری اتخاذ گردد تا در تایم مشخص و معین برگزار گردد. دکتر شجیع، اسلامیان و عبدالهی نیز برنامه‌های مرکز نظارت، امور بین‌الملل و رسانه‌ای دو کاروان را برای کادر تشریح کردند که مقرر شد در نشست‌های بعدی مورد بررسی و اعلام نظر اعضا قرار گیرد.