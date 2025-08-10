به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل‌دادگر، صبح یکشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، تسنیم و فارس اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان ابزار اصلی اثرگذاری بر افکار عمومی، نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت و پیشبرد توسعه کشور ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به دشمنی‌های پیوسته نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب، افزود: ملت ایران در شرایط حساس با انسجام و اتحاد توانسته است توطئه‌های دشمنان را خنثی کند و در این مسیر، رسانه‌های انقلابی نقش اساسی در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی ایفا کرده‌اند.

فاضل‌دادگر به نمونه‌های مختلف این نقش‌آفرینی، به ویژه در جنگ ۱۲ روزه و مقابله با رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با انتشار به‌موقع اخبار صحیح، مانع از تأثیرگذاری عملیات روانی دشمن شدند و افکار عمومی را به سمت واقعیت هدایت کردند.

فرمانده انتظامی گلستان ضمن قدردانی از فعالیت‌های رسانه‌های انقلابی، تأکید کرد: این رسانه‌ها همواره با رویکرد مسئولانه، در خط مقدم جهاد تبیین و در کنار مردم و نیروهای امنیتی، به وظیفه خود در مقابله با توطئه‌های دشمن عمل خواهند کرد.