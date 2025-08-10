  1. استانها
رسانه‌های انقلابی؛ خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن در ایران هستند

رسانه‌های انقلابی؛ خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن در ایران هستند

گرگان-فرمانده انتظامی گلستان با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی، از خبرنگاران متعهد به عنوان خط مقدم مبارزه با عملیات روانی دشمنان در مواقع حساس یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل‌دادگر، صبح یکشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، تسنیم و فارس اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان ابزار اصلی اثرگذاری بر افکار عمومی، نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت و پیشبرد توسعه کشور ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به دشمنی‌های پیوسته نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب، افزود: ملت ایران در شرایط حساس با انسجام و اتحاد توانسته است توطئه‌های دشمنان را خنثی کند و در این مسیر، رسانه‌های انقلابی نقش اساسی در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی ایفا کرده‌اند.

فاضل‌دادگر به نمونه‌های مختلف این نقش‌آفرینی، به ویژه در جنگ ۱۲ روزه و مقابله با رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با انتشار به‌موقع اخبار صحیح، مانع از تأثیرگذاری عملیات روانی دشمن شدند و افکار عمومی را به سمت واقعیت هدایت کردند.

فرمانده انتظامی گلستان ضمن قدردانی از فعالیت‌های رسانه‌های انقلابی، تأکید کرد: این رسانه‌ها همواره با رویکرد مسئولانه، در خط مقدم جهاد تبیین و در کنار مردم و نیروهای امنیتی، به وظیفه خود در مقابله با توطئه‌های دشمن عمل خواهند کرد.

