خبرنگاران سربازان پیاده‌ نظام اسلام در عرصه جنگ ترکیبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب صبح یکشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه ایثار و شهادت با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت، سلامت و اقتدار، اظهار کرد: خبرنگاران با مجاهدت شبانهروزی در مسیر روشنگری حرکت میکنند و در حالیکه تنها یک روز به نام خبرنگار در تقویم ثبت شده، در حقیقت هر روز، روز مجاهدت خبرنگار است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران، سربازان آماده پاسخ به هجمههای دشمن هستند، افزود: اگر قلم خبرنگار و ابزار رسانه نبود، حقیقتها نادیده گرفته میشد و چیزی برای گفتن و نوشتن باقی نمیماند.
داوطلب نقش رسانه را در مواقع بحرانی نجاتبخش توصیف کرد و گفت: در حوادث اخیر، اطلاعرسانی بهموقع و دقیق رسانهها، زمینه نجات بسیاری از جانها را فراهم کرد.
مدیرکل بنیاد شهید گیلان با اشاره به فعالیتهای مؤثر خبرنگاران در عرصههای اجتماعی و سیاسی، ادامه داد: رسانهها نقشی بیبدیل در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت دارند.
وی با بیان اینکه دشمن امروز همه اقشار جامعه را هدف گرفته است، افزود: در جنگ ترکیبی اخیر، جریان نفوذ با برنامهریزی چندماهه دست به اقدامات جنایتبار زد که تنها با هوشیاری رسانهها بخشهایی از آن برای مردم تبیین شد.
داوطلب با اشاره به ویژگیهای فرهنگی گیلان، گفت: گیلان همواره عرصه حضور نیروهای مؤمن، انقلابی، بصیر و ولایتمدار بوده است و این ظرفیت بزرگ باید در روایتهای رسانهای نیز بازتاب یابد.
وی با بیان اینکه حرکت اربعین، یک نمایش جهانی و فیزیکی از قدرت فرهنگی شیعه است، افزود: مردم گیلان در این حرکت بزرگ سهم مؤثری داشتهاند و نقشآفرینی آنان باید مستندسازی شود.
مدیرکل بنیاد شهید گیلان خبرنگاران را نیروهایی مجاهد دانست و گفت: تلاش خبرنگاران با قطرات عرق جبینشان گره خورده و امید است که این زحمات، توشهای برای آخرت آنان باشد.
وی همچنین با اشاره به جنگ رسانهای ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: در این نبرد رسانهای، خبرنگاران همچون سایر قوای مسلح، سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند تا مردم واقعیتها را بشنوند، ببینند و بخوانند.
داوطلب با اشاره به شهادت دانشمند هستهای شهید سید محمدرضا صدیقی صابر، گفت: تبیین شخصیت و ابعاد علمی و انسانی این شهید بزرگوار، از مهمترین رسالتهای رسانهای در شرایط فعلی است.
وی در پایان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، اظهار داشت: این کنگره در قالب تولیدات فرهنگی و رسانهای از جمله فضای مجازی، تألیف و انتشارات، مستند، فیلم سینمایی، نماهنگ، اپلیکیشن و دیگر قالبها، محتوای مورد نیاز برای ده سال آینده را تأمین خواهد کرد و تلاش میکند نمره قبولی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار کسب کند.
نظر شما