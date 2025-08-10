معرفی ۸ وکیل برتر تهران+ شماره تماس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در گستره پیچیده و پرچالش نظام حقوقی، بهرهمندی از یک وکیل حرفهای و متعهد میتواند نقطهی تمایز میان شکست و پیروزی در پروندههای حساس باشد. تهران به عنوان قلب تپنده کشور، محل فعالیت وکلای برجستهای است که هرکدام در زمینهای خاص، تخصص دارند. اگر به دنبال بهترین وکیل تهران هستید، این مقاله با معرفی دقیق ۸ نفر از بهترین وکلا در پایتخت به همراه شماره تماس مستقیم آنها به شما کمک میکند تا انتخابی آگاهانه، مطمئن و متناسب با نیاز حقوقیتان داشته باشید.
بهترین وکیل تهران چه کسی است؟
بهترین وکیل تهران کسی است که علاوهبر داشتن پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری، تخصص و تجربه گسترده در زمینههای مختلف حقوقی دارد. در شهری مانند تهران با پیچیدگی بالای پروندهها و تنوع دعاوی، انتخاب وکیلی با دانش عمیق حقوقی و مهارت در استراتژیهای دفاعی، مهم است.
بهترین وکیل تهران با تسلط بر قوانین جزایی، مدنی، تجاری یا خانواده، توانایی تحلیل دقیق پرونده و ارائه مشاوره حقوقی مبتنی بر آخرین تغییرات قانون را دارد. همچنین یک وکیل حرفهای باید توانایی مذاکره، تنظیم قراردادها و دفاع موثر در دادگاه را داشته باشد. معیارهای کلیدی مانند سابقه موفق در پروندههای مشابه، شناخت دقیق رویه قضایی دادگاههای تهران و مهارت در مدیریت پرونده از شاخصههای بهترین وکیل در تهران محسوب میشوند.
معرفی ۸ وکیل مجرب در تهران
در این قسمت ۸ وکیل مجرب و متخصص را معرفی نمودیم:
فاطمه میر
فاطمه میر از وکلای برجسته تهران در حوزه دعاوی ملکی است که با تجربه و دانش گسترده در زمینه حقوق املاک و مستغلات، توانسته است پروندههای پیچیده این حوزه را با موفقیت مدیریت کند. او علاوه بر فعالیت وکالتی، به عنوان نویسنده حقوقی نیز شناخته میشود و مقالات تخصصی متعددی در زمینه حقوق ملکی منتشر کرده است. تسلط کامل وی بر قوانین ثبت اسناد، دعاوی مالکیت، خلع ید، سرقفلی و قراردادهای ملکی، موجب شده است موکلانش با اطمینان کامل امور حقوقی خود را به او بسپارند.
برخی سوابق وکیل:
پیگیری و حلوفصل پروندههای ملکی پیچیده در محاکم
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه تنظیم قراردادهای ملکی
تجربه موفق در دعاوی خلع ید، سرقفلی و تخلیه
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۸۲۹۸۵۰
محمد شریعتی
محمد شریعتی از وکلای شناخته شده کیفری در تهران است که با سالها تجربه وکالت و تدریس حقوق، توانسته است جایگاه ویژهای در میان جامعه حقوقی کشور کسب کند. ایشان به عنوان مدرس حقوق دانش و تجربه خود را به نسل جدید وکلا منتقل میکند و همزمان با پیگیری پروندههای سنگین کیفری، با بهرهگیری از استراتژیهای دفاعی پیشرفته، از حقوق موکلان خود دفاع مینماید.
برخی سوابق وکیل:
تدریس حقوق کیفری در مراکز آموزشی معتبر
وکالت در پروندههای کیفری سنگین و حساس
برگزاری کارگاههای تخصصی آیین دادرسی کیفری
مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه کیفری
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۷۸۷۴۰
سعید فیروزی
سعید فیروزی از وکلای فعال در حوزه دعاوی خانواده است که با رویکردی دقیق و انسانی، به حل و فصل اختلافات خانوادگی کمک میکند. او با آگاهی کامل از پیچیدگیهای روحی و حقوقی این دعاوی، تلاش میکند راهکارهایی ارائه دهد که کمترین تنش را برای طرفین ایجاد کند. همچنین با ارائه مشاورههای حقوقی حضوری و غیرحضوری، امکان دسترسی آسان به خدمات خود را برای مراجعان فراهم کرده است.
برخی سوابق وکیل:
حل و فصل اختلافات مربوط به حضانت و نفقه
مشاوره تخصصی در تنظیم توافقنامههای خانوادگی
میانجیگری در اختلافات خانوادگی به روش مسالمتآمیز
ارائه خدمات حقوقی آنلاین و حضوری
شماره تماس: ۰۹۱۹۱۵۶۱۲۴۶
علیرضا منصوری
علیرضا منصوری از وکلای سرشناس ملکی تهران است که علاوه بر وکالت، به عنوان سخنران در سمینارهای حقوقی معتبر ایران فعالیت دارد. او با تسلط بالا بر قوانین و مقررات ملکی، تجربیات خود را در قالب سخنرانیهای تخصصی به فعالان این حوزه منتقل کرده و همزمان پروندههای بزرگ ملکی را با موفقیت پیگیری کرده است.
برخی سوابق وکیل:
سخنرانی در همایشها و سمینارهای تخصصی حقوقی
وکالت در پروندههای ملکی کلان و حساس
دفاع موفق در دعاوی خلع ید و افراز
همکاری با دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری
شماره تماس: ۰۹۱۹۲۳۲۹۷۸۷
آمنه یاوری
آمنه یاوری از وکلای متعهد و توانمند کیفری است که با دقت و حساسیت بالا به بررسی پروندههای موکلان میپردازد. او در زمینه جرایم سنگین و حساس، از جمله جرایم علیه اشخاص، جرایم مالی و اقتصادی و پروندههای امنیتی، تجربه و مهارت ویژهای دارد و با ارائه مشاورههای تخصصی، همواره تلاش کرده است بهترین مسیر دفاعی را برای موکلانش انتخاب کند.
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۸۲۹۲۵۲
ترانه رحمتی
ترانه رحمتی از وکلای فعال و پژوهشگر در حوزه حقوق کیفری است که علاوه بر وکالت، به نویسندگی در این حوزه نیز پرداخته و مقالات و یادداشتهای تخصصی متعددی منتشر کرده است. او با تمرکز بر جزئیات قانونی و استفاده از رویههای قضایی بهروز، توانسته است در پروندههای سنگین کیفری نتایج درخشانی کسب کند.
برخی سوابق وکیل:
وکالت در پروندههای جرایم سنگین و حساس
مشاوره تخصصی در آیین دادرسی کیفری
دفاع موفق در جرایم علیه امنیت و اموال
شماره تماس: ۰۹۳۰۸۲۷۵۹۲۸
اسمن کوپشی از وکلای توانمند در حوزه خانواده است که بهویژه در تدوین و اجرای توافقنامههای طلاق توافقی، تجربه و تخصص ویژهای دارد. او با شناخت دقیق از قوانین و شرایط خانوادگی، تلاش میکند روند جدایی با کمترین آسیب روحی و اجتماعی برای طرفین انجام شود.
برخی سوابق وکیل:
وکالت در دعاوی خانواده از جمله حضانت، نفقه و مهریه
مشاوره تخصصی در اختلافات خانوادگی
دفاع مؤثر در دعاوی خانوادگی پیچیده
ارائه خدمات حقوقی حضوری و آنلاین
شماره تماس: ۰۹۱۹۱۵۶۱۲۴۶
مهدی مظاهری
مهدی مظاهری از وکلای کارآزموده تهران در حوزه دعاوی حقوقی است که با بهرهگیری از تجربه عملی و دانش گسترده حقوقی، توانسته است پروندههای متنوع حقوقی را با موفقیت به نتیجه برساند. او با ارائه مشاورههای تخصصی به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری، امکان دسترسی آسان به خدمات حقوقی را برای مراجعان خود فراهم کرده است و همواره رویکردی شفاف و دقیق در پیگیری امور دارد.
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۸۲۹۸۵۰
حقالوکاله وکیل در تهران چقدر است؟
حقالوکاله بهترین وکیل تهران تابع معیارهای متعددی است که بر تعیین مبلغ نهایی، تاثیرگذار هستند. هزینه وکیل نه تنها بر اساس نوع پرونده از دعاوی کیفری گرفته تا حقوقی و خانواده، بلکه بر اساس پیچیدگی موضوع، میزان زمان مورد نیاز برای پیگیری، تخصص و تجربه وکیل و همچنین روش پرداخت حقالوکاله تعیین میشود. پروندهها با حساسیت بالا که مستلزم تحقیقات گسترده هستند، به طبع هزینه بیشتری به نسبت پروندههای ساده دارند.
علاوهبر این وکلایی که شهرت و سوابق موفق قابل توجهی دارند، دستمزد خود را متناسب با کیفیت خدماتشان تعیین میکنند. باید به این نکته دقت کنید که هزینه وکیل تهران یک پارامتر مالی نیست؛ بلکه تضمین کننده کیفیت حمایت حقوقی و روند پیگیری پرونده نیز محسوب میشود.
سخن پایانی
در دنیای پیچیده حقوقی، انتخاب یک وکیل متخصص و آگاه میتواند مسیر پرونده شما را به کلی تغییر دهد. بررسی سابقه و تخصص وکیل و آگاهی از کیفیت خدمات حقوقی از عوامل کلیدی در انتخابی هوشمندانه هستند. همانگونه که در این نوشتار بررسی شد، هزینه بهترین وکیل تهران باید متناسب با ارزش واقعی خدمات و پیچیدگی پرونده سنجیده شود. در نهایت هم مشاوره با وکیل نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از جهت آرامش خاطر موکل، اقدامی ضروری و حرفهای است و پیشنهاد میکنیم قبل از انعقاد قرارداد وکالت با وکیل منتخب خود، یک جلسه مشاوره داشته باشید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما