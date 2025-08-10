ضرورت وفاق میان رسانه ها و نهادهای صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، علی طالع زاری ظهر یکشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، فارس و تسنیم به ضرورت ارتباط مستمر و معنای واقعی تعامل میان رسانهها و نهادهای صنفی مانند اشاره کرد.
طالع زاری گفت: این ارتباط نه تنها از جنبه سمبولیک بلکه به لحاظ عملی و استراتژیک نیز اهمیت ویژهای دارد و در حقیقت باید همواره در جهت منافع عمومی و هماهنگی بیشتر بین ارگانها و رسانهها باشد.
وی با اشاره به جایگاه کانون وکلا به عنوان تنها نهاد حقوقی معتبر در سطح بینالمللی که به رسمیت شناخته شده است، گفت: این نهاد به عنوان نهاد مستقلی که هم در داخل و هم در سطح جهانی مورد احترام است، نقشی حیاتی در دفاع از حقوق مردم و اقشار مختلف جامعه ایفا میکند.
وی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که در زمینههای مختلف به ویژه در حوزههای حقوقی و قضائی، باید وفاقی میان رسانهها و نهادهای صنفی وجود داشته باشد تا بتوانیم در جهت بهبود وضعیت حقوقی و رسانهای در استان گامهای مؤثری برداریم.
وی از آمادگی برای همکاری کامل با رسانهها و حمایت از آنها در صورت نیاز به خدمات حقوقی خبر داد و گفت: ما با تمام توان در خدمت اهالی رسانه خواهیم بود و امیدواریم که این همکاریها به گسترش فضای مثبت خبری و حقوقی در استان کمک کند.
