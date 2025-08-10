  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

خدمت رسانی تیم‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر در ایام اربعین

بوشهر- رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر گفت:تیم‌های جهادی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر در ایام اربعین در مواکب درمانی بسیج جامعه پزشکی مستقر و به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقان فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت‌های گروه بسیجی و جهادی گفت: گروه‌های جهادی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر اعزامی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، در قالب ۱۰ موکب درمانی متشکل از ۱۸۰ نفر کادر درمانی (پزشک متخصص و عمومی، تیم پرستاری و تیم پشتیبانی از ۱۲ مرداد در مواکب درمانی مسیر نجف به کربلا مستقر و به صورت شبانه‌روزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام ارائه خدمت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: تاکنون ۹۹ هزار و ۷۵۰ خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین علیه‌السلام ارائه شده است.

وی تصریح کرد: خدمات ارائه شده شامل ویزیت، تزریقات و پانسمان، مراقبت‌های پرستاری و مشاوره و داروی رایگان بوده و در صورت نیاز، بیماران به مراکز درمانی دیگر اعزام می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر با تأکید بر ادامه خدمات‌رسانی به زائرین اربعین خاطرنشان کرد: این خدمات تا روز اربعین به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

