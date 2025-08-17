  1. استانها
بسیج سازندگی بوشهر پیشتاز در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی

بوشهر-رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از استقرار ۱۲۵ موکب در مسیرهای زائران اربعین حسینی و ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی در مسیر نجف تا کربلا توسط گروه‌های جهادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر پورات با تشریح اقدامات بسیج سازندگی در ایام اربعین حسینی، از مشارکت گسترده گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و اظهار داشت: هم‌زمان با ایام اربعین، ۱۲۵ موکب خدمت‌رسانی در مرز شلمچه، شهر نجف و کربلا توسط گروه‌های جهادی استان برپا شد.

وی افزود: این مواکب به‌صورت روزانه پذیرای بیش از پنج هزار زائر حسینی بودند و خدمات اسکان، تغذیه و پشتیبانی را به صورت مستمر ارائه دادند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به مشارکت تیم‌های تخصصی پزشکی و درمانی در این ایام خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی پزشکی استان با حضور در مسیر نجف تا کربلا، خدمات بهداشتی، درمانی و سلامت‌محور را به‌صورت هدفمند و رایگان به زائران ارائه کردند.

پورات از اعزام ۵۵ نفر از زائران اولی به عتبات عالیات در قالب طرح‌های حمایتی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت زیارت برای اقشار محروم انجام شده است.

وی با تأکید بر نقش محوری جهادگران در عرصه‌های خدماتی اربعین اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با تمام ظرفیت انسانی و تخصصی خود، آماده است تا در تمام صحنه‌های خدمت‌رسانی حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.

