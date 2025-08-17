به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر پورات با تشریح اقدامات بسیج سازندگی در ایام اربعین حسینی، از مشارکت گسترده گروههای جهادی در خدمترسانی به زائران خبر داد و اظهار داشت: همزمان با ایام اربعین، ۱۲۵ موکب خدمترسانی در مرز شلمچه، شهر نجف و کربلا توسط گروههای جهادی استان برپا شد.
وی افزود: این مواکب بهصورت روزانه پذیرای بیش از پنج هزار زائر حسینی بودند و خدمات اسکان، تغذیه و پشتیبانی را به صورت مستمر ارائه دادند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به مشارکت تیمهای تخصصی پزشکی و درمانی در این ایام خاطرنشان کرد: گروههای جهادی پزشکی استان با حضور در مسیر نجف تا کربلا، خدمات بهداشتی، درمانی و سلامتمحور را بهصورت هدفمند و رایگان به زائران ارائه کردند.
پورات از اعزام ۵۵ نفر از زائران اولی به عتبات عالیات در قالب طرحهای حمایتی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت زیارت برای اقشار محروم انجام شده است.
وی با تأکید بر نقش محوری جهادگران در عرصههای خدماتی اربعین اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با تمام ظرفیت انسانی و تخصصی خود، آماده است تا در تمام صحنههای خدمترسانی حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.
