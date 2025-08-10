عزم جدی دادستانی یاسوج برای برخورد قاطع با جرایم خشن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در بازدی از شعب دادیاری و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج اظهار کرد: برخورد قاطع با جرایم خشن تا احیای حقوق عامه عزم جدی دادستانی است.
وی هدف از این دیدار را بهبود عملکرد دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: به صورت مستمر از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در بازههای زمانی مختلف بازدید انجام میشود.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در این بازدید علاوه بر دیدار با کارکنان، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و مُسن تأکید میشود.
وی با تأکید بر این نکته که مردم تا مشکل نداشته باشند به قوه قضائیه مراجعه نمیکنند، خواستار برخورد محترمانه و رفع سریع مشکلات مردم شد.
موسویان بر لزوم برخورد قاطع با جرایمی مانند تیراندازی در مراسم عروسی و عزا، حمل اسلحه غیرمجاز، و برخورد قاطع با جرایم و حمایت از حقوق عامه بر مشارکت مردم در تأمین امنیت تأکید کرد.
وی افزود: این اقدامات نشاندهنده رویکرد فعال و قاطع حوزهی دادستانی مرکز استان در برخورد با جرایم خشن و احیای حقوق عامه است.
گفتنی است دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج دارای ۸ شعبه دادیاری ،۷ شعبه بازپرسی و۴ شعبه اجرای احکام کیفری و یک شعبه اجرای احکام انقلاب است که این شعب، برای رسیدگی به پروندههای مختلف از جمله جرایم امنیتی، جرایم خشن، و تخلفات اقتصادی فعال هستند.
