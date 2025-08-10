به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، در رسانه اجتماعی X گفت که تیمها، ارزیابی خسارات را آغاز کردهاند و ۴۳ ساختمان در روستای ساکاکلی به شدت آسیب دیده یا تخریب شدهاند و ارزیابیها در سایر روستاها هنوز در حال انجام است.
ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری، اظهار داشت که نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از ساکنان به مناطق امن منتقل شدهاند و خاطرنشان کرد که آتشسوزیها به طور کامل کنترل شدهاند.
عکسهای منتشر شده توسط روزنامه ملیت نشان میدهد که بسیاری از خانهها در روستاهای آسیبدیده به خاکستر تبدیل شدهاند.
این آتشسوزیها همچنین باعث اختلال موقت در ترافیک هوایی و دریایی در تنگه داردانل، گذرگاهی حیاتی که دریای اژه را به دریای مرمره متصل میکند و به عنوان مسیری حیاتی برای کشتیرانی بینالمللی عمل میکند، شده است.
نظر شما